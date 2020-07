Magaly Medina cuenta los días para regresar a las pantallas de televisión, tras alejarse por haber salido positivo a una prueba molecular para el descarte del coronavirus.

La conductora de televisión, fue criticada por no haber cumplido el aislamiento social. Esto le generó una acusación legal y un proceso de investigación por presunta violación a las medidas preventivas contra la COVID-19.

Magaly Medina: “Soy un personaje histriónico”

No obstante, optó por acatar esta ordenanza sanitaria. A través de sus historias de Instagram, la figura de ATV compartió parte de su rutina mientras cumple su cuarentena.

En una de ellas, la popular ‘Urraca’ mostró a los internautas sus conocimientos de jardinería. En los clips se la ve sembrando unas plantas dentro de su huerto.

“Estoy de jardinera. Así que hoy haré unos almacigos con esta tierra preparada. He comprado unas semillas de varios tipos de lechuga (...) Soy una jardinera principiante. Siempre he comprado las plantitas pequeñas y siempre las he trasplantado. Pero ahora lo haré desde semillitas”, dijo la comunicadora en el material audiovisual.

Magaly Medina anuncia retorno a ATV

En historias posteriores, Magaly Medina compartió un spot de ATV donde anuncia su retorno a la televisión. Luego de una semana fuera del aire, la polémica periodista alista su vuelta a las noticias de farándula.

“¿Me extrañaron? no me extrañen que regreso muy pronto a sus hogares por ATV”, dice la ‘Urraca’ en el clip.

