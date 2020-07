ATV anuncia el regreso de Magaly Medina: “Nuestra engreída vuelve a casa”

Como ya lo venía anunciando, Magaly Medina está alistando los últimos detalles para volver por las pantallas de ATV.

La conductora de Magaly TV, la firme compartió algunos videos desde su cuenta de Instagram para confirmar que su retorno al set está muy cerca.

“ATV se complace en anunciar el retorno más esperado. En exclusiva, nuestra engreída vuelve a casa. El regreso de Magaly Medina”, se escuchó decir a la voz en off.

“¿Me extrañaron? no me extrañen que regreso muy pronto a sus hogares por ATV”, dice, por su parte, la conductora en el video.

Esta no es la primera vez que Magaly Medina habla de su regreso a la televisión. Tras anunciar que dio positivo a la prueba del coronavirus, la esposa de Alfredo Zambrano se vio sumergida en una polémica por supuestamente haber expuesto a su equipo de producción al virus.

Ante ello, la conductora decidió cancelar su programa, el cual ya lo estaba haciendo desde su casa y vía Skype, para dedicarse a su recuperación y ver la denuncia en su contra que se hizo en la fiscalía.

Debido a su ausencia a través de ATV, Magaly Medina compartió un mensaje con sus seguidores para comentar que de todas maneras vuelve, pero sin dar fecha exacta.

“Gracias por sus buenos saludos y deseos, el canal y yo estamos viendo qué día vuelve a aparecer mi programa, eso sí, de que aparezco, aparezco, de que regresa el programa, regresa. Cuídense mucho, los quiero bastante”, dijo en sus historias de Instagram.

Magaly Medina: “Soy un personaje histriónico”

En entrevista con Trome, Magaly Medina aseguró que ella es un personaje requerido para la televisión por su larga trayectoria en la farándula local. Asimismo, señaló que se preparaba para volver a pantallas, ya que sus seguidores se merecen un buen programa desde el set de ATV.

“A mí no me gusta hacer el programa desde mi casa, soy un personaje histriónico frente a cámaras. Yo quiero darle al público un buen producto y mientras el canal y los médicos no me digan ‘ya estás en forma para pararte en tu set’, prefiero no hacerlo”, comentó.

