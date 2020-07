Lucho Paz revela que tuvo coronavirus: “El proceso fue complejo y largo, pero me siento mejor”

Lucho Paz les comunicó a sus seguidores que contrajo el coronavirus y por ello no pudo estar pendiente de sus redes sociales en los últimos días.

Mediante una alentadora publicación en su Facebook, el cumbiambero reveló que la COVID-19 no afectó demasiado su salud y que, afortunadamente, ya se encuentra mucho más repuesto.

“Queridos amigos, muchos de ustedes me han estado preguntando por el motivo de mi ausencia en estos últimos 15 días. En primer lugar debo agradecer a Dios porque me ha permitido enfrentar la COVID-19 con las fuerzas necesarias para salir adelante. El proceso ha sido complejo y largo, aún me encuentro en tratamiento, pero ahora me siento mucho mejor como para saludarlos por aquí y darle ánimo a quienes se encuentran pasando por la misma situación”, expresó. “He tenido la fortuna de no haber sufrido ninguna complicación a pesar de mis riesgos de salud”, añadió.

Asimismo, Lucho Paz comentó que tiene muchas esperanzas de poder reencontrarse con su público lo más pronto posible. “Espero pronto estar completamente recuperado para seguir llevándoles buena música y alegría con mi trabajo. Amigos, a seguir cuidándose mucho, cuiden a sus familias y tomen las precauciones del caso”, precisó.

Finalmente, el intérprete dedicó escribió un motivador mensaje para sus colegas que también se encuentran luchando contra el coronavirus.

“A mis amigos musicales que se encuentran delicados de salud, energía y buena vibra desde aquí. Mucho ánimo y confianza en Dios para quienes se encuentran afrontando con valentía esta enfermedad”, manifestó el cantante de cumbia.

