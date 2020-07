Daniel Radcliffe y el día en que lloró al leer la carta de suicidio de su bisabuelo

Daniel Radcliffe será siempre recordado como el actor que le dio vida a Harry Potter, un personaje de J.K. Rowling que hizo soñar a toda una generación. Su incursión en este film a tan temprana edad hizo que se ganará el cariño y respeto de muchos amantes del cine a nivel internacional. Y, este 23 de julio, recordamos el cumpleaños 31 del artista de origen inglés con un singular momento que compartió con sus seguidores a través del programa Who Do You Think You Are. En el que logró descubrir información relevante sobre el pasado de su familia y, en especial, de su bisabuelo.

¿Quién fue el bisabuelo de Daniel Radcliffe?

Samuel Gershon, bisabuelo de Daniel Radcliffe, fue el propietario de una joyería ubicada en el barrio de Hatton Garden (Londres). Sin embargo, fue acusado por la policía del lugar de haber fingido un robo en dicho establecimiento para reclamar el dinero del seguro.

El hombre de origen judío fue, así, víctima del antisemitismo que imperaba en la época. Una revelación que el propio actor encontró lamentable. “Es muy disconforme ver que eso ya era tomado como una prueba en sí”, refirió el artista sobre los documentos en los que acusaban a su familiar.

¿Por qué se suicidó el bisabuelo de Daniel Radcliffe?

Durante el documental de la BBC, Daniel Radcliffe fue informado de que su bisabuelo se suicidó a los 42 años tras sufrir un gran asalto en su negocio de joyería en 1936. El actor leyó parte de la misiva que su familiar envió a su entonces esposa y no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

“Querida, no puedo enfrentar esta bancarrota después de 22 años de negocios así que tomo la salida de los cobardes, pero te puedo asegurar que dejar a una chica como tú es terrible. Te adoro y amo. Eres la mejor y más noble esposa y compañera”, dice parte de la carta.

PUEDES VER Daniel Radcliffe critica artículo de J.K Rowling acusada de transfobia

¿Cuáles son las películas en las que participo Daniel Radcliffe?

A lo largo de su carrera, Daniel Radcliffe ha protagonizado una gran variedad de películas pertenecientes a diferentes géneros. A continuación, presentamos la relación de las más populares.

- 2001 al 2011: Harry Potter

- 2007: Los chicos de diciembre

- 2012: La mujer de negro

- 2013: Amores asesinos

- 2014: Horns

- 2016: Ahora me ves 2

- 2017: Jungle

¿Quién es la novia de Daniel Radcliffe?

Daniel Radcliffe y Erin Darke mantienen una relación desde que se conocieron en el set de Amores Asesinos en el 2013. La también actriz de 32 años es reconocida por su papel en la serie Good Girls Revolt.

Durante 2014 surgieron reportes de que la pareja se encontraba comprometida. Sin embargo, estas versiones fueron rápidamente negadas por familiares cercanos a los artistas.