Jessica Newton aconseja a jóvenes que eviten grabarse o enviar fotos íntimas a sus enamorados

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, contó que se siente aliviada luego de la renuncia de dos candidatas al certamen tras haber posteado videos subidos de tono a sus redes sociales.

“No me pone triste, me da tranquilidad. Mejor antes que después. Por eso, he hecho un pedido a todas las participantes... si consideran que por su trabajo, su forma de ser o de actuar, no se pueden ceñir a las normas del Miss Perú, entonces es mejor dar un paso al costado”, sostuvo para el diario Trome.

PUEDES VER Candidata al Miss Perú renuncia tras sugerente video en TikTok, revela Jessica Newton

Además, debido a los constantes casos de jovencitas que se han visto expuestas por compartir videos íntimos con sus parejas, la ex reina de belleza no dudó en aconsejarles y recomendó que no envíen fotos desnudas, y eviten grabarse para sus enamorados y así no ser víctimas de chantajes.

“Mucha gente me escribe diciendo que soy severa, y les digo que yo no hablo de esa manera, ni conozco a nadie en mi entorno que se exprese así. No creo que las mujeres del Perú hablen con ese nivel de vulgaridad. Las chicas no miden el daño que les pueden causar las redes sociales”, mencionó.

PUEDES VER Pareja de Deyvis Orosco revela lo que le dijo a Jessica Newton antes de su primera cita [VIDEO]

“Muchas se graban teniendo relaciones íntimas o mandan fotos desnudas al enamorado, después de unos meses terminan y se pasan toda la vida pendientes de que el chico no las haga públicas... hay que asumir la responsabilidad, deben aprender a cuidarse”, agregó Jessica Newton.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.