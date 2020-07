¡No se le escapa una! Rodrigo González no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca de las declaraciones de Jazmín Pinedo luego del regreso de Gino Assereto a Esto es guerra. El exconductor mencionó que ambos han tomado una actitud diferente tras el ampay que protagonizó la ‘Chinita’ hace unos días atrás.

El popular ‘Peluchín’ notó que a la presentadora del reality se le ve “algo fría” al referirse sobre su expareja y padre de su hija.

“Tiene un trabajo. Ya lo he dicho varias veces nuestra relación sigue exactamente igual”, sostuvo Pinedo tras regreso del ‘Tiburón’ Assereto.

Además, la exfigura de Latina se cuestionó sobre qué podría estar sintiendo Gino Assereto al saber que la madre de su hija habría buscado refugio en Jesús Neyra.

“¿Sentirá Gino algo raro de haber estado tantos años con ella y que haya vuelto a buscar refugio en el ex?”, se preguntó González.

Finalmente, Rodrigo González aseguró que la relación entre ambos ha cambiado tras el ampay, a pesar de que intentan mantener una actitud cordial.

“Quizás no han peleado, pero no lo manejó bien, porque aquí los tonos de referirse el uno al otro han cambiado y no lo pueden disimular”, señaló.

Jazmín Pinedo se pronuncia a su estilo, luego de ser captada saliendo del departamento de su exnovio Jesús Neyra | FOTO: Instagram

Por otro lado, mediante su cuenta de Instagram, Jazmín Pinedo le respondió a sus seguidores cuando le preguntaron sobre sus sentimientos hacia Gino cuando lo vio nuevamente en el programa de competencia.

“Lo mismo que siento cuando va a ver a Khalee a la casa. Jajaja ustedes se pasan”, dijo.

