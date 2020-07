Gino Assereto alborotó las redes sociales por su retorno a Esto es guerra. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido ante los ojos de todos sus seguidores fue la actitud que mostró Jazmín Pinedo cuando el guerrero fue presentado por la producción del programa.

Asimismo, otro detalle que también sorprendió a más de uno fue que, durante su presentación, el ‘Tiburón’ Assereto solo habría saludado a Gian Piero Díaz e ignoró por completo a su expareja.

Jazmín Pinedo: Gino Assereto volvió a Esto es guerra e ignoró y no saludó a su expareja en vivo

Ante este episodio, el integrante de EEG decidió pronunciarse al respecto y aseguró que no tuvo ninguna intención de hacer un desaire a la popular ‘Chinita'.

“Me presentaron, estaba con toda la euforia, la felicidad, que salí, me quité la capa, iba a abrazar a Piero y me dijo: ‘oye cuidado’, y yo me había olvidado (...) En ningún momento hubo una mala intención, ganas de generar un desplante o algo malo, siempre quise demostrar en el momento lo que sentía”, sostuvo.

“La prensa puede decir mil cosas, puede opinar porque están en todo su derecho de hacerlo, pero es tedioso aclarar todos los días que yo estoy y que todo está bien. Es incómodo no solo para mi, sino también para la china. Sería chévere que dejen de lado las especulaciones, pero tendré que soportarlo”, finalizó Gino Assereto.

