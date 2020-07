¡Boda a la vista! Demi Lovato sorprendió a sus millones de seguidores con el anuncio de su compromiso con Max Ehrich, talentoso actor con el que mantiene una relación desde hacer varios meses.

Los jóvenes anunciaron la importante noticia a través de sus redes oficiales el miércoles 22 de julio con unas románticas fotos de la pedida de mano en la playa.

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron y lo anunciaron en Instagram

Asimismo, en las imágenes se pudo ver a la cantante luciendo un vestido blanco y presumiendo un impresionante anillo de 25 kilates, según indicó ABC.

“Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su ‘pequeña pareja’, algo que podría haber sonado extraño sin su vaquero sureño como acento. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañero de otra persona”, escribió Demi Lovato en su cuenta oficial de Instagram.

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron y lo anunciaron en Instagram

Demi Lovato y Max Ehrich se conocieron hace aproximadamente un año, pero la química fue de inmediato.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo. me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Estoy ansiosa de comenzar una familia y una vida contigo”, agregó.

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron y lo anunciaron en Instagram

Por su parte, Max Ehrich le dedicó un tierno mensaje a su novia.

“Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida. Ninguna palabra puede expresar lo infinitamente enamorado que estoy por siempre y para siempre. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”, escribió el actor en Instagram.

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron y lo anunciaron en Instagram

¿Quién es Max Ehrich?

Actor, cantante y bailarín estadounidense, Max Ehrich ha participado en diversas series como ICarly, A todo Ritmo y Ugly Betty. Asimismo, fue bailarín principal en la película High School Musical 3.

Max Ehrich. Foto: Glamour Mx

Max ahora sale en ‘Walk. Ride. Rodeo’, disponible en la plataforma de Netflix.

Demi Lovato y Max Ehrich: ¿cómo se conocieron?

Medios extranjeros registran que desde marzo de este año, Demi Lovato y Max Ehrich se encuentran en el apogeo de su romance. La relación mejoró debido a que Max pasó la cuarentena en casa y acompañado por Demi Lovato.

Demi Lovato y Max Ehrich

‘Tienen algunos amigos en común, pero Demi le presentó a Max sus amigos más cercanos a través de FaceTime desde que fueron puestos en cuarentena. Es muy nuevo, pero definitivamente están pasando bien el rato y viendo a dónde va todo. Han pasado mucho tiempo juntos’, señaló una fuente a E! News.

Demi Lovato y Max Ehrich en videoclip de “Stuck with you”

A pesar que los rumores sobre su relación ya rondaban entre los fanáticos, la cantante y el actor confirmaron su romance con su aparición en el último video musical de Justin Bieber y Ariana Grande.

Románticas imágenes de Demi Lovato y Max Ehrich aparecieron en la producción, inspirada en la vida durante el confinamiento social por el coronavirus. Los futuros esposos se abrazaron y besaron frente a las cámaras.

Demi Lovato y su tierno mensaje a Max Ehrich en su cumpleaños

La cantante dedicó un extenso mensaje a su futuro esposo Max Ehrich, quien el pasado 24 de junio cumplió 29 años.

Demi Lovato saluda a Max Ehrich en Instagram

“Hay muchas cosas que quiero decir pero quiero estar presente y pasar este día contigo, así que seré breve: Estar contigo hace que mi vida sea muy divertida (...) Eres indescriptible, un hombre hermoso por dentro y por fuera. También eres una luz muy positiva en mi vida y no puedo esperar para crear nuevas memorias juntos”, escribió Demi Lovato en Instagram.

Demi Lovato se pronuncia tras la muerte de Naya Rivera

En unas sentidas líneas Demi Lovato expresó su malestar por el deceso de su amiga Naya Rivera. Utilizó las redes sociales para rememorar el papel que tuvo en su vida y lo contagiosa que fue su exitosa carrera actoral para las mujeres. Además, compartió varias fotos de la actriz fallecida.

“Descansa en paz Rivera. Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee”, se lee en la parte inicial del mensaje de la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Demi Lovato sorprende con sensuales fotos en bikini

A pesar que fue criticada por su peso, Demi Lovato demuestra que pueda lucir muy sexy en ropa de baño. Actualmente, la intérprete de “Sorry not sorry” luce un aspecto más voluptuoso y no tiene reparo alguno en presumirlo en redes sociales.

Demi Lovato comparte en Instagram candentes fotos en bikini al descubrir temporizador de la cámara

Demi Lovato prepara serie sobre su vida

La cantante, quien en 2017 se abrió al mundo entero con el documental Simply Complicated, decidió que es momento de mostrar a sus seguidores los avances que ha tenido tras superar la ruptura con Wilmer Valderrama, los días de sobriedad, su lucha contra la depresión y su regreso a los escenarios.

Demi Lovato anuncia el lanzamiento de un documental tras sufrir una sobredosis de drogas que casi le provoca la muerte

Para esta oportunidad, Demi Lovato contará cada detalle de su vida en una serie de 10 episodios para YouTube.

El proyecto aún no tiene un nombre oficial, pero se sabe que será dirigido por Michael D. Ratner y producido por OBB Pictures de Ratner, responsable de la serie de Justin Bieber de YouTube Originals.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.