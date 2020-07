Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron [FOTOS]

¡Suenan las campanas! Demi Lovato dio un paso importante en su vida al comprometerse con el actor Max Ehrich.

Los jóvenes anunciaron la importante noticia a través de sus redes oficiales el miércoles 22 de julio con unas románticas fotos de la pedida de mano en la playa.

Asimismo, en las imágenes se pudo ver a la cantante luciendo un vestido blanco y presumiendo un impresionante anillo de 25 kilates, según indicó ABC.

“Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su ‘pequeña pareja’, algo que podría haber sonado extraño sin su vaquero sureño como acento. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañero de otra persona”, escribió Demi Lovato en su cuenta oficial de Instagram.

Demi Lovato y Max Ehrich se conocieron hace aproximadamente un año, pero la química fue de inmediato.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo. me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Estoy ansiosa de comenzar una familia y una vida contigo”, agregó.

Por su parte, Max Ehrich le dedicó un tierno mensaje a su novia.

“Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida. Ninguna palabra puede expresar lo infinitamente enamorado que estoy por siempre y para siempre. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”, escribió el actor en Instagram.

