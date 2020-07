Max Ehrich, actual pareja de Demi Lovato, decidió dar el siguiente paso en su relación con la cantante. Ambos sorprendieron a sus fans en las redes sociales al revelar que se habían comprometido.

El novio de la intérprete de “Sorry not sorry” le hizo una romántica pedida de mano en la playa. Las imágenes de la tierna escena fueron compartidas a través de sus cuentas de Instagram.

PUEDES VER Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron [FOTOS]

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron y lo anunciaron en Instagram

“Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamó su ‘pequeña compañera’, algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene mucho sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona”, redactó la artista en su publicación.

Pero, ¿quién es la persona que se robó el corazón de la estrella juvenil de Disney? Max Ehrich es un joven actor y bailarín nacido en New Jersey, Estados Unidos.

Max Ehrich decidió dar un paso más en su relación con Demi Lovato. Foto: Instagram

Ha participado en producciones televisivas como One easy job. Tuvo un papel secundario en la recordada película High school musical 3: Senior Year”, así como en “iCarly”.

Su actuación en la telenovela “The young and the restless” le hizo acreedor de una nominación en los Daytime Emmy. No obstante, consiguió popularidad por un rol en la serie de Netflix, “Walk, ride, rodeo”.

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron y lo anunciaron en Instagram

En sus redes sociales, Max Ehrich le dedicó un mensaje a su novia. En el post adjuntó la fotografía en la playa.

“Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida. Ninguna palabra puede expresar lo infinitamente enamorado que estoy por siempre y para siempre. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”, manifestó el actor.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.