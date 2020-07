Los artistas estadounidenses Demi Lovato y Max Ehrich dieron el siguiente paso en su relación sentimental y anunciaron el último miércoles, 22 de julio, a través de sus cuentas de Instagram, que están comprometidos y próximos a casarse.

La cantante hizo un post en su red social con fotografías de la pareja en la playa y mostrando el impresionante anillo que le dio su novio. La sortija es la misma que lució Demi Lovato en el videoclip de “Tell Me You Love Me” en 2017. La publicación vino acompañada de emotivas palabras para Max Ehrich.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con mis fallas y todo. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que podría expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre, mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!”, escribió la también actriz.

Demi Lovato y Max Ehrich: historia de amor

No se sabe la fecha exacta del inicio del romance entre ambos, pero fue en marzo de 2020 cuando los medios de comunicación en Estados Unidos comenzaron a especular con una posible relación entre ellos. Resulta que Demi Lovato apareció por accidente en un Live de Instagram que Max Ehrich hacía para sus seguidores.

La cantante y el actor no hicieron oficial su romance a través de redes sociales como lo hacen muchas celebridades, sino que optaron por otro camino. Fue en mayo de 2020 que Demi y Max confirmaron su relación sentimental en el video musical de “Stuck With U.” de Ariana Grande y Justin Bieber, en el que se dieron un beso y mostraron a todos sus seguidores que las especulaciones eran ciertas.

Desde esa fecha, las celebridades se han mostrado más unidas que nunca y así lo enseñan en sus redes sociales a todos sus seguidores. La cuarentena por el coronavirus, lejos de volverlos locos, parece haber servido para que Demi y Max consoliden su amor.

Al parecer, el amor de Max Ehrich por Demi Lovato viene desde mucho tiempo atrás, ya que el actor tenía una admiración por ella desde antes de conocerla. En diciembre de 2011, tal como compartió Demi en una historia de Instagram, el actor usó su cuenta de Twitter para poner lo siguiente: “Todo lo que quiero de Navidad es a Demi Lovato”.

