Vadhir Derbez, actor mexicano que participó en la recordada telenovela para niños del 2002 Cómplices al rescate, recordó en YouTube su paso por esta producción y mencionó que su personalidad cambió de manera significativa tras interpretar a Andrés Rosales,

“Yo me volví coqueto por esto, yo antes de esto era un santo. Imagínense un niño de 10 años cantando básicamente que todas las mujeres son hermosas, que todas son para él, o sea, todas mías”, manifestó el hijo de Eugenio Derbez que hoy tiene 29 años.

Su personaje también pasó por momentos muy particulares donde la inocencia y la coquetería salieron a flote. En una ocasión, recuerda el actor, grabó una escena en la que debía sostener miradas con la entonces pequeña Belinda, quien interpretaba a Mariana Cantú.

“Belinda y yo nos quedamos viendo como muy extraño, o sea, como que vamos caminando y de la nada nos quedamos viendo, y ni nos estamos coqueteando ni nada, simplemente fue como serio”, explicó el también cantante.

Por otro lado, indicó que les fabricaron una especie de romance entre su personaje y la baterista de la banda, Julia Olmos, interpretada por Matha Sabrina. “Éramos como la parejita que tenían ahí. Era demasiado kiut”, comentó el intérprete.

Su paso por Cómplices al rescate también le permitió ingresar en el mundo de la música. El actor mostró imágenes de la vez en la que su personaje aprendía a tocar el bajo. Este fue su inicio con las cuerdas, pues luego se interesó más por dominar este instrumento, por lo que le compraron uno a su corta edad.

Al recordar sus experiencias con la banda musical de Cómplices al rescate, mencionó que sus presentaciones tenían siempre mucha acogida. “Había hordas de gente gritando. Fue muy muy cool vivir eso”, dijo.

Por otro lado, bromeó sobre las recomendaciones que le daba su madre para sus presentaciones sobre el escenario. “Caminaba como pato. No me podía coordinar y caminar cool. O sea, no podía caminar y cantar bien al mismo tiempo”, expresó.