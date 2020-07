Amy Winehouse falleció el 23 de julio del 2011 a sus cortos 27 años, dejando un gran vacío en el corazón de su familia y de sus millones de fans.

A lo largo de toda su carrera, la intérprete de jazz y R&B destacó por su peculiar tono de voz, el cual la llevó a ser reconocida como una de las figuras más importantes en el mundo de la música.

Amy Winehouse

Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que la trayectoria de la artista se vio opacada por su adicción al alcohol y las drogas. Es así que Tony Bennet, con quien grabó una canción en su último disco Duets II en marzo de 2011, reveló un secreto sobre la intérprete de “Rehab”.

En el programa The Daily Show, el conductor Jon Stewart le consultó al cantante: “Cuando trabajas con alguien que está en esa situación, ¿sientes que está en peligro?”, ante lo que el artista contestó: “Ella sabía que estaba en peligro, que no iba a vivir. No se trataba de las drogas, era el alcohol en la recta final”.

Amy Winehouse

Tony Bennet también aprovechó dicha entrevista para dedicarle unas palabras de elogio a Amy Winehouse. “Desde Elvis Presley, los Beatles y los Rolling Stones, ella fue la única cantante capaz de cantar, como yo lo llamo, como debe ser”, señaló. “Era realmente una gran cantante de jazz, una verdadera cantante de jazz”, añadió.

Como se recuerda, Amy Winehouse fue encontrada muerta por su guardaespaldas muerta en su cama en su hogar en el 2011.

