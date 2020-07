Tula Rodríguez contó a todos sus seguidores que sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba con su pequeña hija.

A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió varios videos donde explicó cómo sucedieron los hechos. La presentadora contó que una combi chocó su auto en la altura del puente Pucusana.

Tula Rodríguez revela en Instagram que sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba con su hija

En las imágenes, Tula Rodríguez mostró su incomodidad, ya que la imprudencia del otro conductor pudo pasar a mayores. Ella estaba viajando con su hija.

A pesar de la complicada situación, la figura de En boca de todos tomó con calma el hecho y perdonó al conductor por el accidente.

“Me acaban de chocar. ¡Histérica! Una combi se me metió. Respiré profundo y vino la Policía. Finalmente, me ha dicho que lo disculpe, que no volverá a pasar. ¿Qué hago? Estoy con mis hijas”, inició Tula Rodríguez su video.

“Ya hemos hablado y hemos arreglado. Promete que vamos a manejar bien. Errar es de humanos. Se solucionó gracias a la Policía”, agregó la conductora mientras enfocaba al chofer para que su declaración quede como prueba en sus redes sociales.

Finalmente, Tula Rodríguez pidió a todos sus seguidores de Instagram que sean prudentes a la hora de manejar porque ponen en peligro la vida de todos.

“Le pido que manejen con cuidado. Espero que haya aprendido la lección”, concluyó la esposa de Javier Carmona.

