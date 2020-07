Tito Nieves vuelve a elogiar a Daniela Darcourt: “Quiero que el mundo vea el paquete entero”

Tras la pelea mediática que se desató entre Daniela Darcourt, Tito Nieves y Sergio George por una supuesta rivalidad con Yahaira Plasencia, el ‘Pavarotti de la salsa’ dejó en el pasado la polémica para enfocarse en la intérprete de “Señor mentira”.

En entrevista con Efe, el puertorriqueño de 62 años volvió a destacar el talento de la joven, con quien lanzó el tema “Sí tú te atreves”.

Tito Nieves elogia a Daniela Darcourt y quiere que el mundo conozca el talento de la salsera peruana. Foto: Instagram.

“Llegó la que es. Hay millones de voces en todo el mundo y cuántas voces no llegan a donde tienen que llegar, pero Daniela, para mí, es diferente. Quiero que el mundo vea el paquete entero”, comentó el intérprete de “Fabricando fantasías”.

Asimismo, destacó la destreza de Daniela Darcourt a la hora de cantar sobre el escenario y aseguró que la salsera peruana “no es fabricada”.

Tito Nieves asegura que Daniela Darcourt no es una artista "fabricada". Foto: Instagram.

“Lo que veo en Daniela es que canta de todo. Ella es una persona a la que le pones un micrófono, que no es fabricada, y al momento te canta, te ‘sonea’ (improvisa), se mueve bien en el escenario y agrada al público”, aseguró el destacado Tito Nieves.

Ante estas palabras llenas de elogios, Daniela Darcourt agradeció al artista por el reconocimiento a su trabajo.

“El que una persona como él haya puesto sus ojos en mí, llevar el género adonde tiene que estar y que se ha mantenido, es bastante lindo (...) La salsa es un género que me describe como persona y como artista, tanto como mujer como la que se para en el escenario, por mi ritmo, picardía, sabor y muchos otros elementos”, comentó la salsera de 24 años.

Daniela Darcourt dice estar “harta” de que la comparen con Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt rompió su silencio sobre la supuesta enemistad con Yahaira Plasencia. La salsera aseguró que no tiene problemas con su colega, pero está cansada de las constantes comparaciones que le hacen con ella.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona que no tengo que ver, no tengo ningún tipo de amistad y ni enemistad con la señorita Yahaira Plasencia”, dijo muy molesta la salsera al programa En exclusiva.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.