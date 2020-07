Selena Gomez: los momentos más impactantes en la vida de la cantante

Selena Gomez es una de las estrellas juveniles más polémicas debido a los fuertes episodios que ha experimentado. Una relación fallida, problemas de depresión y una enfermedad que la condujo a ser sometida a un trasplante de riñón, son momentos que han marcado la vida de la artista.

Hoy 22 de julio, la exfigura de Disney cumple 28 años y te haremos un repaso de los pasajes más impactantes de su vida.

Selena Gomez Foto: AFP

Selena Gomez y su tormentoso romance con Justin Bieber

Selena Gomez y Justin Bieber iniciaron su romance en 2011. Desde ese momento, los cantantes se envolvieron en una relación de idas y venidas. Luego de varios años de un noviazgo tormentoso, se separaron definitivamente en marzo de 2018.

Cuatro meses después, Bieber comenzó a salir con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de 2018.

Tiempo después de haberse distanciado, Selena Gómez reveló que sufrió abuso emocional mientras estaba con el intérprete de ‘Sorry’.

“Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos “, dijo en una nueva entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR.

Selena Gómez y Justin Bieber Foto: afp

Además, en una de sus canciones, Gómez narra cómo fue el dolor sentimental que sintió al lado de su expareja.

“Me prometiste el mundo y me enamoré de él / Te puse primero y lo adoraste/ Prendiste fuego a mi bosque y lo dejaste arder/ En dos meses, nos reemplazaste. Como si fuera fácil/ Me hizo pensar que lo merecía”, canta Gomez en su tema ‘Lose You to Love Me’, sobre su noviazgo con Bieber.

Selena Gomez es internada para tratar depresión

Selena Gomez reveló públicamente que en el 2018 tuvo que tomar un tratamiento de rehabilitación por los severos problemas de ansiedad y depresión que la aquejaban.

“El año pasado, estaba sufriendo mental y emocionalmente, y no pude ser capaz de sobrellevarlo. No pude mantener una sonrisa o hacer que las cosas parecieran normales. Sentí que mi dolor y ansiedad se desbordó sobre mí en conjunto. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida”, recordó cuando fue invitada a compartir su dura experiencia en el Hospital McLean, centro donde recibió un reconocimiento.

“Hoy puedo decir que después de un año de trabajo intenso, soy más feliz, estoy más saludable y tengo un mejor control de mis emociones y pensamientos”, agregó tras recibir el premio.

Selena Gomez Foto: Instagram

Selena Gomez revela haber recibido quimioterapia para tratar el lupus

En octubre del 2015, la exfigura de Disney reveló que tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia para poder tratar la enfermedad que padece: el lupus.

Asimismo, Gómez, en el 2016 anunció que se alejaba de los escenarios porque estaba atravesando ataques de pánico y depresión tras ser diagnosticada con dicho mal.

Selena Gomez

“He descubierto que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser efectos colaterales del lupus”, dijo la artista en un comunicado reproducido por medios en EE. UU.

"Quiero ser proactiva y enfocarme en mi salud y felicidad, y he decidido que la mejor forma de hacerlo es retirándome algún tiempo de los escenarios", señaló Gómez

Selena Gomez se somete a trasplante de riñón

Luego de dos años de haber sido diagnosticada con lupus, Selena Gomez reveló que tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Contó que fue su mejor amiga quien le realizó la donación.

“No hay palabras para describir cómo le agradezco a mi bella amiga Francia Raisa. Me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Soy muy bendecida. Te amo mucho, hermana”, escribió la intérprete en su cuenta oficial de Instagram.

Selena Gomez y Francia Raisa tras el trasplante de riñón. Foto: Instagram

Selena Gomez se distancia de su amiga que le donó riñón

En el 2017, luego de recibir el trasplante de riñón donado por su mejor amiga, Francia Raisa, Selena Gomez compartía constantemente infinidad de publicaciones junto a la actriz. Sin embargo, después de un tiempo, medios norteamericanos informaron sobre un aparente alejamiento entre las artistas que se conocieron en Disney.

Según el diario La Vanguardia, una fuente cercana a ambas indicó que Raisa se habría alejado de la cantante porque no estaba de acuerdo en cómo estaba llevando su vida luego de haber superado la enfermedad.

Selena Gomez Foto: afp

“Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se recuperara. Dijo que ya no iba a beber más, pero ella lo hizo. Francia la llamó cuestionando su comportamiento, ya que todavía ‘se preocupa por ella y la ama’, pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo de Raisa y desde octubre pasado ya no se hablan”, precisó el mencionado medio.

