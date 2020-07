Pelo D’ Ambrosio volvió a dar un ‘grito de auxilio’ por su tierra natal, Huánuco, ante las muertes por coronavirus. El músico reapareció en televisión nacional pidiendo al Gobierno que declare en emergencia el departamento.

El cantante de “Lejos de ti” aseguró que está desesperado y preocupado por sus paisanos, debido a que son varias las dificultades en el sector de la salud, como la falta de oxígeno y un hospital regional.

“Muchos de ustedes se acaban de enterar que Huánuco no tiene un hospital regional. Ahora la gente tiene que llevar su colchón a EsSalud, algunos alquilan motocars para que ahí los atiendan. Es una catástrofe lo que está pasando y me he visto en la obligación de dar un grito de auxilio”, expresó el también compositor para Mujeres al mando.

Luego, se refirió a Arequipa, departamento que ha colapsado por falta de camas UCI. “Esa es una ciudad prospera y está en la catástrofe, imagínate la capital de Huánuco que es pobre, no tenemos industria, canon minero, no tenemos atención, una carretera central que es la vergüenza del Perú”, agregó.

Por su parte, la conductora de Mujeres al mando señaló que, según el informe de su programa, hasta el momentos solo hay 12 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos para toda la región.

Pelo D’ Ambrosio pidió al presidente Martín Vizcarra que termine de construir el hospital regional, que ha quedado inconcluso durante 8 años cuando se lanzó el proyecto. Además, solicitó ayuda para que envíen balones de oxígeno.

“No hay balones, necesitamos oxígeno, necesitamos seis camiones más para que puedan traer... Mi clamor es por las 11 provincias de Huánuco, por todos, necesitamos que el Presidente de la República tome atención para terminar de construir el hospital que lleva 8 años como proyecto y como construcción tiene 1 año y medio. Nadie lo va a juzgar por haber hecho un hospital rápido, Huánuco se está muriendo”, finalizó el artista peruano.

