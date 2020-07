María Pía Copello bromea sobre Gian Piero y Mathías: “Tiran la piedra y esconden la mano”

María Pía Copello invitó a Jazmín Pinedo a su programa de YouTube para que respondiera algunas interrogantes sobre su vida personal y profesional.

La amiga de Rodrigo González aprovechó para preguntarle a la expareja de Gino Assereto cómo es el trabajo con Gian Piero Díaz en la conducción de Esto es Guerra.

María Pía Copello revela que Gian Piero Díaz y Mathías Brivio tiran la piedra y esconden la mano. Foto: Captura YouTube.

“Me gusta tener la oportunidad de trabajar con alguien con tanta trayectoria. Siento que esto me sirve para seguir aprendiendo”, indicó Jazmín Pinedo.

“Lo que no me gusta que diga es que no es picón, yo no me altero, pero sí pasa, a mí se me nota más. Yo soy picona y yo te lo digo, es lo que hay”, expresó la modelo sobre su compañero en la conducción de Esto es Guerra.

María Pía Copello aprovechó para comparar a Gian Piero Díaz con Mathías Brivio, con quienes tuvo la oportunidad de compartir pantallas.

“Yo voy a defender mi posición hasta la muerte. Gian Piero y Mathías son bien parecidos, tiran la piedra y esconden la mano. Te dicen ‘yo no me altero’, pero friegan”, comentó.

Esta versión fue suscrita por Jazmín Pinedo: “Se hacen los locos, te hincan”.

Jazmín Pinedo le cuenta a María Pía Copello sobre su paso por Mujeres al mando

Jazmín Pinedo dio detalles poco conocidos sobre su trabajo en la conducción de Mujeres al mando en Latina. La modelo contó a María Pía Copello ahora que (en la conducción de Esto es guerra) se siente más feliz.

“Cuando tú buscas algo y quieres algo y llega ese momento es un goce la vives. Yo llego a casa contenta emocionada. Mis amigos que no trabajan en televisión ahora me ven y me dicen ‘Qué diferencia es como si antes me veía aburrida’”, dijo.

Jazmín Pinedo le cuenta a María Pía Copello sobre su paso por Mujeres al mando. Foto:Captura YouTube.

