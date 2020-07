Katy Perry y Orlando Bloom destrozados al encontrar muerto a su perro Mighty tras siete días de haberse perdido

Katy Perry y Orlando Bloom recibieron una de las peores noticias a pocas semanas de que la cantante diera a luz a su primera hija.

Después de una larga e intensa búsqueda, el actor británico confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que su perrito Mighty falleció.

El protagonista de Piratas del Caribe se despidió de su amigo con un conmovedor mensaje, donde contó los días que pasó intentando encontrarlo y lo mucho que lloró por su desaparición.

“Mighty está del otro lado ahora. Después de 7 días de búsqueda desde el amanecer hasta el atardecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día -el número de finalización- encontramos su collar”, inició Orlando Bloom su triste publicación.

“He llorado más esta semana de lo que creía posible, lo cual ha sido muy catártico y curativo. No dejé piedra sin remover, me arrastré a través de todos los agujeros de hombres, debajo de las carreteras, busqué en cada patio trasero y lecho de arroyo”, agregó.

Asimismo, Orlando Bloom agradeció a Mighty por todos los años de felicidad que le regaló y la lealtad que siempre le demostró.

“Me siento muy agradecido de haber aprendido de mi pequeño hombre poderoso que el amor es eterno y el verdadero significado de la devoción. Estoy seguro de que me estaba mirando silbando en cada patio trasero y sabiendo que estaba haciendo todo lo posible para respetar nuestro vínculo. Era más que un compañero. Era una conexión del alma con seguridad. Lo siento. te quiero. Gracias”, finalizó.

El mensaje estuvo acompañado de varios videos y fotos donde se pudo ver que el actor se hizo un tatuaje en el pecho con el nombre de Mighty.

Por su parte, Katy Perry, quien está a pocas semanas de convertirse en madre, también se mostró muy conmovida por la partida. "

“Extrañaremos mucho a nuestro amigo, el hermano de Nugget. Por siempre un agujero en forma de pata en nuestros corazones”, escribió en Instagram la famosa cantante.

