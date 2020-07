Kim Kardashian y Kanye West conforman una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Ya sea por sus seguidores o sus críticos, lo cierto es que el matrimonio se encuentra siempre bajo los reflectores. Esta vez, el anuncio de la candidatura del rapero a la presidencia de Estados Unidos ha desatado una serie de incidentes entre los que destacan el trastorno bipolar que lo aqueja, los detalles en torno al nacimiento de su primera hija, los duros calificativos que emitió en contra de Kris Jenner y un supuesto divorcio en el futuro de su relación.

Sin embargo, esta no es la primera vez que acaparan la atención de todo Hollywood, ya que la historia de amor entre el artista y la integrante de los Kardashian inició en el 2012, luego de años de amistad.

¿Cómo se conocieron Kim Kardashian y Kanye West?

Tanto Kim Kardashian como Kanye West mantuvieron una amistad con la artista Brandy Norwood, quien ayudó a conectar a la pareja. En 2003, el rapero y la intérprete grababan el tema “Talk about our love”, situación que llevó a que el hoy matrimonio se viera por primera vez.

Inicialmente la relación era platónica, pero sirvió para que ambos pudieran saber más del otro al punto en que en alguna ocasión salieron de fiesta juntos. Así lo reveló la propia hija de Kris Jenner durante el programa de aniversario de Keeping up with the Kardashians en el 2017.

“Conocí a Kanye en 2002 o 2003. En ese momento, él estaba grabando una canción con Brandy y yo era su amiga y recuerdo haber salido algún día con él de fiesta. Poco después ambos hicieron un vídeo juntos, así que tuve la oportunidad de verlo unas cuantas veces más”, comentó.

Sin embargo, no fue hasta el 2008 que la relación entre ambos se volvió más sólida. “Trabajamos juntos en un piloto para un programa llamado Alligator Boots. Nos conocimos antes de este proyecto, pero diría que es cuando realmente nos conectamos”, reveló la influencer en sus redes sociales.

Kim Kardashian y Kanye West se enamoran

Kim Kardashian alistaba su boda con Kris Humphries, la cual llegaría a su fin al cabo de un mes y medio, cuando el rapero se enteró de esto e hizo lo imposible por evitar que sucediera.

“Me compré un móvil porque alguien decidió que quería casarse”, acotó Kanye West. El artista detalló a medios locales que enviaba mensajes de fotografías de deportistas retirados a la integrante de los Kardashian para desanimarla a continuar con el matrimonio.

Tras la separación, ella encontró en el artista a un amigo que la ayudó a superar todo lo que había ocurrido. Fue, además, durante uno de los viajes en los que se embarcaron, que ella se dio cuenta que él era el hombre con quien quería estar. “Juro que desde el momento que aterricé en París me enamoré de él”, contó a un programa local.

Kim Kardashian y Kanye West confirman embarazo

La noticia más impactante en Hollywood llegó a finales de 2012 con la confirmación del embarazo de Kim Kardashian. En ese momento la pareja tenía menos de 9 meses de relación.

“Paren la música, ¿podrían hacer un poco de ruido en honor a la preciosa mamá?”, exclamó Kanye West el 30 de diciembre de aquel año como parte de una presentación en Atlantic City (Estados Unidos).

Kim Kardashian y Kanye West contraen matrimonio

Kanye West pidió matrimonio a Kim Kardashian el 21 de octubre de 2013 cuando celebraban el cumpleaños 33 de la celebridad. El anillo fue diseñado por Lorraine Schwartz y fue hecho con un diamante de 15 quilates.

La boda se llevó a cabo el 24 de mayo de 2014 en Italia. Este evento constituyó uno de los acontecimientos del año y captó la atención de las redes sociales.

Kim Kardashian y Kanye West forman una familia

El 15 de junio de 2013, Kim Kardashian recibió a su primera hija al mundo. El segundo embarazo de la influencer llegó en mayo de 2015 a través de una publicación en un medio local, donde reveló que llevaban varios meses intentándolo. El bebé nació el 5 de diciembre de ese mismo año.

Debido a los problemas de salud que presentó en las primeras gestaciones, Kanye West y la integrante de los Kardashian recurrieron a vientres de alquiler para hacer crecer a su familia con dos miembros más. El 15 de enero de 2018 dieron la bienvenida a su tercera hija y, el 10 de mayo de 2019, a su cuarto hijo.

¿Kim Kardashian y Kanye West se divorcian?

Kanye West revela que ha estado “tratando de divorciarse” de Kim Kardashian. (Foto: Captura Twitter)

Kanye West compartió una serie de publicaciones en Twitter, donde afirmó que intenta separarse de su actual esposa Kim Kardashian tras el supuesto encuentro que protagonizó con el cantante Meek Mill. El rapero reveló en mensajes que fueron posteriormente borrados que esta situación data de noviembre de 2018.