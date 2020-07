El amo de la polémica: los escándalos más sonados de Kanye West

La fama no siempre conlleva polémica. Pero la popularidad del ‘celebrity’ Kanye West siempre ha venido acompañada con una cuota de escándalos. Esto muy aparte de su faceta musical.

Es así que el rapero, cantante, compositor, productor, compositor y esposo de la socialité Kim Kardashian, durante sus años de apogeo, ha protagonizado titulares por intercambiar dimes y diretes con los demás artistas, por criticar videos y personajes, y hasta por interrumpir una premiación para coger el micro y hablar. Por ello, es válido hacer un recuento de los escándalos de Kanye West.

Desviste a personalidades

El más reciente es el video de su nueva canción “Famous”, que lanzó a través de la plataforma Tidal, y en la que desnudó a personajes famosos de Estados Unidos y hasta de la política. Entre ellos Taylor Swift, Donald Trump, Rihanna, Bill Cosby, Amber Rose, George Bush, Anna Wintour y, finalmente, a su esposa Kim Kardashian, quienes aparecen boca abajo en una cama sin ropa junto al cantante.

famous

Le pide dinero a Mark Zuckerberg

Con la finalidad de pagar una deuda de 53 millones de dólares, Kanye West le pidió al millonario creador de Facebook para “ayudar al mundo”. “Quiero ayudar al mundo y necesito ayuda para hacerlo. Soy un artista y me preocupo por la humanidad”, detalló.

“Soy rico en lo personal, pero necesito más acceso a más dinero para poder traer ideas bellas al mundo. Si gastara mi plata en mis ideas, no podría mantener a mi familia”, escribió desde Twitter. Mark Zuckerberg le respondió: “Estimado, si vas a pedirle al CEO de Facebook mil millones de dólares, quizás no debas hacerlo a través de Twitter”.

Zuckerberg

Problemas con Taylor Swift

En 2009, cuando Taylor Swfit obtuvo el premio de mejor Video Musical en Femenino en la gala de los MTV Video Music Awards, Kanye West interrumpió la ceremonia, subió al escenario, cogió el micro y dijo que Beyoncé debió ganar la estatuilla por el video de “Single Ladies”.

Pero eso no quedó allí. Algunos años más tarde, el rapero dijo: “Siento que ella y yo podríamos tener relaciones sexuales, al fin y al cabo yo hice famosa a esa zor**”.

La pasión de West

En 2006, el cantante protagonizó acaso la portada más polémica del año en la revista Rolling Stone. West posó con una corona de espinas, aludiendo a Jesucristo con el título de “La pasión de Kanye West”.

Pasión de West

Arremete contra George Bush

Junto a Mike Myers, el artista participò de una emisión para reunir fondos para los damnificados del huracán Katrina. No obstante, Kanye West no hizo buenas migas con el ‘speech’ y dijo que al expresidente de Estados Unidos no le interesaba la gente afroamericana.