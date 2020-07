Joven que acusó a Kalimba de abuso sexual lo llama ‘cobarde’ [VIDEO]

El cantante mexicano Kalimba, recordado juez de La Voz Perú, otra vez está en el ojo de la tormenta. Daiana, la joven que lo acusó de abusar sexualmente de ella en 2011, ha reiterado su denuncia, ante las recientes declaraciones del artista que la llamó mentirosa porque presuntamente aquella vez, las autoridades ‘lo planearon todo para incriminarlo'.

Ante esta serie de declaraciones por parte de Kalimba, Daiana salió para defenderse, etiquetando al cantante como un “cobarde” por haber revivido un hecho que para ella es muy doloroso. “Está en mi declaración, tal cual, yo no voy a aumentar nada, creo que ya todo mundo conoce este caso. Lo único que puedo decir es que él me violentó, él me violó, él abusó de mí y ya. Él sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, él sabe todo lo que ocurrió esa noche o a lo mejor ni se acuerda porque estaba tomado”, manifestó la joven.

En cuanto a las recientes declaraciones de Kalimba, Daiana las tildó de ‘ridículas’: “Se me hace algo ridículo hablar 10 años después de esto, igual se me hace algo cobarde. ¿Por qué no decirlo antes?, ¿por qué no poner una denuncia antes?, ¿por qué hablarlo hasta hoy que ésta persona -el procurador Francisco Alor Quezada que estaba a cargo de Quintana Roo- ya no se puede defender? Si lo estaban extorsionando, lejos de perjudicarlo, le hubiera ayudado en el proceso legal que estábamos llevando”, dijo Daiana.

De otro lado, contó que durante todo este conflicto que se hizo mediático, ella sufrió mucho y que aunque no recibió justicia, espera que algún día llegue. “Fueron días amargos, días en los que lloré lágrimas de sangre, muy feo todo, no se me hizo justicia…Yo tengo la fe de que algún día lo va a pagar”, sentenció.