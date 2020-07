Jazmín Pinedo se quebró al enterarse que Jota Benz pasó solo su cumpleaños [VIDEO]

Jota Benz regresó por todo lo alto a Esto es guerra tras varios meses alejado de las pantallas de televisión. Sin embargo, su llegada conmovió a Jazmín Pinedo, quien se quebró al enterarse que el hermano de Gino Assereto pasó momentos tristes a causa de la cuarentena.

Luego de su presentación como el integrante del famoso reality, Gian Piero Díaz contó que el joven experimentó situaciones complicadas al no tener a su familia cerca debido al coronavirus.

Jazmín Pinedo se quebró en vivo por la complicada situación que atraviesa su excuñado Jota Benz. Foto: Captura América TV.

“Fue tu cumpleaños, y lamentablemente cómo viene pasando, lo tuviste que pasar solo. Una mamá que vive lejos, un Gino que no vive cerca a ti, los amigos que no pueden verse y obviamente una pantalla de una computadora o un teléfono no es exactamente igual que el abrazo”, dijo el conductor de Esto es guerra.

“Obviamente él se hace el duro, dice que no tiene ningún problema, que no lo llamen ni lo busquen, pero sabemos perfectamente que le ha costado mucho”, acotó.

Ante estas palabras, Jazmín Pinedo no evitó conmoverse y lamentó que Jota Benz esté pasando una cuarentena en soledad.

“Él en el fondo es supersensible (…) Las personas tienen cierta coraza un poco para protegerse en general, y Jota es ese tipo de persona. Siempre lo vemos fuerte, parado, enfrentando la situación. Sin embargo, hay un corazoncito supertierno”, dijo la presentadora con la voz entrecortada.

Por su parte, Jota Benz reconoció que se encuentra atravesando momentos duros por no tener a su familia cerca.

“Si bien es cierto lo que dice Piero, me tocó vivir bastantes cosas que no pensé volver a vivir, pero me siento demasiado cargado en este momento”, dijo el nuevo integrante de Esto es guerra.

