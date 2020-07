Eva Ayllón “Espero morirme en el escenario”

A propósito de su primer concierto online, conversamos con Eva Ayllón. Su show homenaje a la patria (‘Con amor y fe por mi Perú’) estará disponible en TLK Play a partir del 28 de julio .

¿Cómo ha sido grabar (en el Teatro Peruano Japonés) sin público?

Muy triste. Yo quiero mucho a mis músicos y estamos con ganas de tocar, pero ha sido terrible todo lo que ha pasado (pandemia). El artista está acostumbrado al público, al ruido, al murmullo y de pronto, llegar a un teatro con un mínimo reducido de personas para grabar, terminé con un nudo en la garganta. Igual, me pasó por el Día de la Madre cuando canté en la Plaza de Armas, vacía.

Octubre es el mes en que celebrarías tus bodas de oro artísticas. ¿Habrá festejos?

En realidad, yo cumplo 50 años artísticos el 15 de agosto, pero por ser un mes especial para nuestra música, sería en octubre. El esquema está, nos hemos quedado con todo planificado. Espero que para octubre podamos seguir con esta nueva forma de conciertos, online. Y cuando Dios permita que todo esto pase, regresaremos a los escenarios.

Has dicho que tu labor en esta tierra es seguir cantando, para que, entre problema y problema, haya una canción que repare el alma y el corazón. ¿Cuál es esa canción?

Mira, yo siempre digo que soy psicóloga y la gente se ríe, pero yo les hablo con la verdad (ríe). “¿Qué canción te gusta?”, le pregunto a alguien. Me dice ‘Mal paso’. Entonces, le respondo “A ti te pasa esto y lo otro”. Y así con ‘Que somos amantes’ y otros temas. Hay una canción para cada persona. La música es todo. Si estás triste y no quieres hacer nada, pones música y cambia tu día.

Hace un año exactamente declarabas: “Esta vez, solo voy a cantarle a mi país. Que no me pidan ‘Mal paso’ ni ‘Regresa’”. ¿Están en el repertorio de ‘Con amor y fe por mi Perú’?

(Ríe). Es que siempre me pasa. Cuando me toca show, no dejan de pedirme esos temas y yo les bromeo. Y sí, siempre tiene que ir la ‘carnecita’ como le decimos. Ahí están: Los Kipus, Lucha Reyes, Tamalito. Lo que sí he podido cambiar es ‘Enamorada de mi país’. Antes iba al final, hoy va al inicio.

Siempre les das mérito a tus músicos en razón a tu vigencia. ¿Pero de tu cuota qué podrías decir?

Yo soy hiperactiva, bailarina. Me especialicé en ello, he tenido tres maestras de baile de Perú Negro. Soy cantante folclórica, hago lo criollo y valcecitos, pero mi sangre es de mujer negra. Entonces, mi cuerpo, cuando apenas suena el cajón se mueve como loco. Eso le gusta a la gente y me da mucha risa. Al público también le gusta que haga bromas y cuando no les hablo durante un concierto, me dicen “!Eva, háblanos!”.

Imagino que la palabra ‘retiro’ no existe para ti.

En realidad pensé en retirarme a los 50 años, pero la vida me da tanto. La última vez que pensé en el retiro fue porque estaba muy triste, deprimida, pero ya no. Yo espero morirme en un escenario, después de la última canción. Suena trágico para quien no es cantante, pero para mí, no.

