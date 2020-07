Dua Lipa se convirtió en tendencia en Twitter al anunciar que estrenará un nuevo tema con los reggaetoneros Bad Bunny, J Balvin y el productor Tainy. Esta será la primera vez que la cantante británica unirá su voz con la de famosos latinos.

La nueva canción se titula ‘Un día’ y tiene como fecha de estreno este jueves 23 de julio en todas las plataformas musicales. Los fans de Dua Lipa quedaron impactados al saber que la ‘Diosa’ apuesta por el reggaetón.

Dua Lipa se convirtió en tendencia en Twitter al anunciar que estrenará un nuevo tema (Foto: Difusión)

Sin embargo, una sorpresa más acompaña al lanzamiento del sencillo; se trata de Úrsula Corberó, actriz española de la serie La casa de papel, que fue elegida para protagonizar el videoclip.

Esta colaboración ha sido posible gracias a la unión de la agencia de talentos Neon16 con Universal Music. El impacto ha sido de gran alcance en las redes sociales que generó que el nombre de J Balvin y Dua Lipa marcaran tendencia.

El impacto ha sido de gran alcance en las redes sociales que generó que el nombre de J Balvin y Dua Lipa marcaran tendencia. (Foto: Instagram)

Por su parte, la intérprete de ‘Don’t start now’ reveló que ansiaba ser parte de un proyecto que involucrara a artistas latinos, pues disfruta de todos los géneros musicales.

“Me encanta la música latina, me encantan los artistas latinos y yo siempre me inspiro de todos los géneros porque no hay ni uno solo que no me guste o no valore y escuche. En mi caso, quizá pronto me veáis haciendo una canción latina”, expresó durante el lanzamiento de su disco Future Nostalgia.

Cabe destacar que J Balvin y Dua Lipa compartieron el video promocional, excepto Bad Bunny debido a que este se despidió de su cuenta oficial de Instagram hace unas semanas.

