Aída Martínez critica al gobernador de Arequipa por crisis del coronavirus: “Es un desastre”

Aída Martínez se mostró indignada y preocupada por la actual situación que atraviesa su ciudad natal Arequipa por los casos desbordantes de coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo responsabilizó a Élmer Cáceres Llica, la máxima autoridad de la ciudad blanca, por no hacerse cargo de la situación.

“Es lamentable la situación que están pasando los arequipeños. El gobernador es un asco, es un desastre, no está haciendo absolutamente nada. Parece que está escondido en una guarida y ni si quiera ha salido a darle la cara al presidente. (…) Ni estoy allá para agarrar una pancarta, pararme frente a la municipalidad y decirle: ‘Llica, lárgate de acá”, dijo muy molesta la influencer.

La corredora de motocicletas pidió a los ciudadanos de Arequipa que se unan y saquen Cáceres Llica de su puesto. Además, señaló que la crisis en la ciudad blanca no es responsabilidad del presidente Martín Vizcarra, sino del gobernador.

“Tenemos que hacer algo para sacarlo. Tenemos que quitar la piedra del camino porque así no vamos a avanzar. Acá la culpa no la tiene el presidente, sino Élmer Cáceres Llica”, explicó.

Asimismo, Aída Martínez lamentó que el sistema de salud no tenga abasto para atender todos los casos que llegan a diario.

“Estoy en Lima y me da mucha impotencia ver la situación que están pasando, con los hospitales colapsados, con la gente que se muere. La ciudad merece ponerse en orden, se necesita mucha ayuda”, agregó.

Finalmente, la modelo descartó que alguien de su familia cercana se haya contagiado de COVID-19.

“Gracias a Dios mi familia está bien. Mi mamá y mis cuatro hermanos no tienen este virus, están sanos, respetando la cuarentena en Arequipa. Son falsos los rumores de que estaban infectados, cuando me contaron eso me asusté mucho porque esta enfermedad está matando a miles en el mundo”, concluyó Aída Martínez.

