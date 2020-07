‘Carloncho’ asumió el reto de ‘transformarse’ en Yahaira Plasencia para demostrar que podía bailar igual o mejor que la popular ‘Reina del totó‘.

Con una chaqueta negra brillante y líneas verdes neón y pantalón y zapatillas blancas, el conductor salió al medio del escenario de En boca de todos y se movió rápidamente al ritmo de “Y le dije no”, el primer tema que grabó la salsera peruana con Sergio George.

Yahaira Plasencia se mostró bastante sorprendida por la presentación realizada por el presentador y no dudó en halagarlo por la misma. “Me he quedado un poco impresionada porque a ‘Carloncho‘ nunca lo he visto bailar, me ha gustado bastante sobre todo el ‘twerking‘, lo ha hecho muy bien”, comentó.

Tula Rodríguez y Ricardo Rondón también aprovecharon la ocasión para bromear con su compañero al ver que este se encontraba agitado después de bailar.

Yahaira Plasencia se emocionó mucho por el tributo que le hicieron y hasta se animó a mostrar en vivo cómo es que se realiza realmente la coreografía de “Y le dije no”.

Finalmente, ‘Carloncho’ destacó el hecho de que la salsera haya conseguido recuperar el videoclip de su tema “Cobarde”, el cual fue eliminado por error de la plataforma digital.

Yahaira Plasencia recuerda su debut televisivo en Habacilar

Hace unos días en el programa En boca de todos, Yahaira Plasencia se emocionó al ver las imágenes de su primera aparición en televisión en el programa Habacilar.

“La verdad, yo siempre soñé con ser artista, no te voy a mentir, soñé también con ser conocida y obviamente que la gente me reconozca por mi talento y muchas cosas, pero yo creo que Dios ha tenido un plan perfecto para mí y lo ha hecho todo tal cual”, expresó la salsera notablemente emocionada.

