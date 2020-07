Tayta Bird sobre Visiones: “Necesitaba calmar la ansiedad y la incertidumbre de todo lo que estaba pasando”

Tayta Bird propone viajar a través de una canción. Con “Visiones”, el compositor peruano busca una nueva experiencia para superar la ansiedad generada por el encierro actual, debido a la pandemia generada por la aparición del nuevo coronavirus.

El músico apurimeño ha producido una canción biaural en 8D que genera experiencias sonoras, para que los oyentes puedan tener la sensación de viajar por el Perú desde casa.

Edwin Carrasco Zedano (Tayta Bird) mezcló sonidos de la naturaleza, efectos binaurales, elementos en 8D y frases en quechua motivadoras. Resaltó que utilizar audífonos en volumen medio o alto es necesario para una mayor experiencia al escuchar la canción y disfrutar del viaje.

“Visiones” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales (YouTube, Facebook, IGTV y Spotify) y cuenta con un video en 4K lleno de imágenes inspiradoras de paisajes.

¿Qué implica la tecnología 8D en la música?

Es también conocido como música binaural, con esto se puede percibir la música en 360 grados y tener una experiencia realista del sonido.

¿Cuál ha sido tu mayor inspiración?

Mi mayor inspiración son mis viajes, los atardeceres y amaneceres. Ahí comienza toda mi música que va fluyendo con los sonidos que dejaron mis ancestros, músicos con una gran conexión con el universo.

¿Apurímac está presente en tu música? ¿De qué manera?

Me considero un apurimeño aunque no nací ahí. Apurímac me dio a mis padres y abuelos, me dio un viaje hermoso en el cual pude reconectarme con la naturaleza y sobre todo que es mi hogar. Desde la chozita se puede ver todo lo majestuoso del campo.

Con “Visiones” buscas lidiar la ansiedad y estrés por la cuarentena, ¿esas emociones las has experimentado también?

Sí, justo hice Visiones para mí, necesitaba calmar la ansiedad y la incertidumbre de todo lo que estaba pasando, así que decidí hacer esto como una terapia para mí, al ver que tuve un hermoso viaje decidí regalárselo a todo mi Ayllu, para que ellos puedan viajar desde casa.

Propones escuchar “Visiones” con audífonos en volumen medio o alto, ¿eso no podría ser perjudicial para la salud?

Creo que lo más razonable es escucharlo a volumen medio y dejarse fluir, la canción no está hecha con muchos decibeles o vibraciones duras, puedes sentir el viaje ni bien comienza la canción.

He visto comentarios positivos en YouTube sobre “Visiones” ¿esperabas esas reacciones?

La verdad solo pensé soltar la canción para ayudarnos con mi Ayllu a poder pasar la cuarentena, sobre todo que la canción es diferente a mis demás temas y no sabía cómo iba reaccionar, pero al leer tantos comentarios y mensajes sobre los viajes que habían tenido escuchando visiones fue increíble, simplemente bello ver hasta dónde podía llevar mi música y los sentimientos que podía provocar. Sigo muy agradecido por todo.