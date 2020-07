La actriz Silvia Pinal afronta un duro momento debido a la posible pérdida del contrato de exclusividad que tuvo con Televisa por más de 22 años.

Esta información fue expuesta por el propio hijo de la artista, Luis Enrique Guzmán, durante una entrevista con el programa Ventaneando.

PUEDES VER Silvia Pinal recuerda el día que posó desnuda para una revista [FOTOS]

Silvia Pinal habría perdido exlusividad con Televisa

Según relató, Televisa no le ha pagado el sueldo a su madre Silvia Pinal desde que ella inició sus terapias de recuperación por la cirugía a la cadera que tuvo en abril último.

“Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa. Ha dejado sangre, sudor y lágrimas en las fotos. Ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el ‘Tigre’ vigilando le hagan ese tipo de groserías”, aseveró, bastante indignado.

Silvia Pinal habría perdido exlusividad con Televisa

Luis Enrique Guzmán detalló además que la artista mexicana cuenta también con una exclusividad como productora y teme que ahora se la quiten.

PUEDES VER Silvia Pinal habla sobre su boda con Rafael Banquells y sus compromisos pasados

“Mi mamá no tiene nada más una vitalicia como actriz, sino también tiene una exclusividad como productora que es la que ahora le quieren remover. No le han quitado la oficina, porque no quieren hacer un escándalo”, señaló. “Incluso un coche que le habían dado, ahora le van a mandar un presupuesto para ver si lo quiere comprar”, añadió el joven al programa Ventaneando.

El hijo de Silvia Pinal comentó también que su madre se hallaba afligida, puesto que ninguno de los directivos con los que se comunicaba le daba una respuesta concreta.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.