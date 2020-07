Sin pelos en la lengua, Rebeca Escribens opinó sobre el físico que ahora presume Sheyla Rojas en su programa y en redes sociales.

La conductora de América Espectáculos señaló que le gustaba más cómo se veía Sheyla en el pasado, exactamente cuando era pareja de Patricio Parodi. Para la presentadora de televisión, la ex chica reality lucía mejor con un look natural.

Rebeca Escribens critica a Sheyla Rojas por su físico y asegura antes de sus transformaciones era bonita

“No puedo dejar de comentar la foto donde aparecía con Sheyla al costado de Patricio. Qué bonita era la Sheyla antes, su pelo cortito natural”, dijo Rebeca Escribens.

La actriz de Te volveré a encontrar no quiso entrar en polémica y señaló que, a pesar de las cirugías o retoques, Sheyla Rojas también se ve muy bien en la actualidad.

“Ahora también estás bonita. Es que ha tenido varias fases y transformaciones, pero si tú te sientes bonita así, está bien y a la miércoles lo que opine esta vieja loca”, agregó.

Sheyla Rojas admite que se siente orgullosa de sus cirugías

A medianos de mayo, Sheyla Rojas sorprendió al hablar abiertamente sobre sus cirugías y reconoció que se sentía orgullosa de esas, ya que le ayudaron a mejor su apariencia física.

“Mira yo que soy la ’70-20-10′ y lo digo a calzón quitado porque no hay nada como la sinceridad y la honestidad... No como otras”, dijo en el programa Estás en todas tras las constantes críticas que recibe en redes por su físico.

“Soy más fresca y natural que la Chabelita. No hay nada como la honestidad y no hay nada más ridículo que decir ‘¿yo? Yo no me he hecho nada. Yo solo los dientes y nada más, pero se ven más operadas de pies a cabeza y todavía tienen el descaro de rajar de uno, por favor”, agregó.

