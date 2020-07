Patty Wong sigue dando de que hablar por su acto de nobleza al no dejar a sus empleados sin trabajo en tiempos de crisis por la pandemia.

La exitosa empresaria peruana señaló que tomó la complicada decisión de no despedir a nadie y ni de inclinarse por la suspensión perfecta porque le pareció totalmente injusto para las personas que tenía a cargo.

Patty Wong no se acogió a la suspensión perfecta porque le pareció terrible dejar a gente sin trabajo durante cuarentena

“No despedimos a nadie en mi empresa, no sé cómo se manejaban las otras franquicias, pero yo no me acogí a la suspensión perfecta, me pareció terrible hacerle eso a mi gente”, dijo en entrevista a Correo.

Asimismo, negó tajantemente que su intención de no despedir a sus trabajadores fuera con la finalidad de promocionarse.

“Yo no lo hice para que me favoreciera, fue una decisión honesta y en los restaurantes donde soy gerente pude tomar la decisión de seguir con mi gente”, comentó.

Patty Wong reveló que la cuarentena le llegó cuando estaba en la mejor etapa como empresaria de sus cadenas de chifas. A pesar del duro momento, la modelo no se desanimó.

“Estos casi cien días de estar encerrada en mi casa me hizo entender cuál es mi misión. La pandemia me llegó en la mejor etapa de mi trabajo, había creado una central de franquicias y estábamos por vender casi ocho. Cuando pasó esto, yo había invertido todo en el proyecto, lo que construí durante tanto tiempo se quedó en cero, fue una cachetada en mi vida. Pero entendí que las cosas pasan por algo”, explicó.

La exconcursante de Señora Perú lanzó una severa crítica a aquellos empresarios que solo buscan satisfacer a los clientes y no se preocupan por las necesidades de sus trabajadores, quienes son los que mueven el negocio.

“Entendí que lo primordial es la vida, entonces en esta nueva etapa me tomé como propósito crear una empresa con otro concepto. El empresario común hoy cuida al cliente porque le genera dinero, pero no cuida a sus colaboradores”, señaló.

Finalmente, Patty Wong lamentó la situación que están pasando aquellos emprendedores que quedaron quebrados.

“Cuántos empresarios están en sus casas mal, destruidos, sintiendo que las cuentas los están matando, no saben cómo pagar, con sus locales cerrados. No imaginas lo que ocasiona la quiebra en el corazón de un emprendedor”, contó.

