Melissa Paredes y el Rodrigo ‘El Gato’ Cuba son una de las parejas más estables de la televisión. Así lo demostraron durante una amena charla con los panelistas de En boca de todos, el último martes.

La pareja habló sobre su relación durante la cuarentena, contando detalles sobre cómo es su convivencia ahora que el futbolista retornó a su hogar tras estar meses alejado debido al estado de emergencia.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se quieren mucho. Foto: Instagram

Durante la conversación, apareció ‘Nicolasa’ para realizarles unas ‘picantes’ preguntas sobre su compromiso de amor. En una de sus intervenciones, el títere le consultó sobre cuántas veces revisa el teléfono móvil de su pareja.

Melissa Paredes no pudo evitar reírse tras escuchar la interrogante. “Cuando me da la gana”, dijo la actriz tras ver un TikTok de ella con el dispositivo del ‘Gato'.

Al respecto, el esposo de la modelo decidió hablar sobre esta costumbre. “Normal. Al final, el que no oculta nada, tranquilo”, contestó a los conductores del programa mostrándose seguro.

Ante esto, Tula Rodríguez le preguntó sobre cómo reaccionaría si descubriera algo inusual en el celular de su pareja. “Si encontraras algo sospechoso en el celular de tu esposo, ¿qué harías?”, le cuestionó.

“La verdad nunca me he puesto a pensar en eso. Siempre suelo no encontrar nada”, sentenció Melissa Paredes.

