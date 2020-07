Melissa Paredes y su esposo Rodrigo Cuba se presentaron en el programa En boca de todos para celebrar su quinto aniversario de relación.

En medio de esta entrevista, los dos sorprendieron al confesar que les gustaría volver a ser padres para así darle una hermanita o hermanito a su hija Mía.

Sin embargo, Rodrigo Cuba aclaró que el difícil momento que vivimos por el coronavirus no es el más adecuado para tener otro hijo o hija. “Sí queremos buscar la parejita, pero no ahora por el contexto que estamos pasando, pero sí queremos que Mía tenga un hermano o hermanita, lo que Dios nos quiera mandar”, comentó.

Asimismo, Melissa Paredes confesó que tiene mucho miedo de lo que pueda pasar por la COVID-19 y por eso aún no se atreve a quedar embarazada. “Me da miedo, yo la verdad lo haría y quedaría embarazada ahorita si por mi fuera, pero no lo hago por este virus que me tiene harta, sino ya hace rato”, declaró la protagonista de Ojitos hechiceros.

Melissa Paredes emocionada por su reencuentro con el ‘Gato’ Cuba

Durante una entrevista con el programa En boca de todos, Melissa Paredes contó lo feliz que se sentía de volver a estar al lado de su esposo Rodrigo Cuba, quien se encontraba pasando la cuarentena en México.

“Ya soy otra, estoy feliz, pasamos por momentos muy difíciles, pero la esperanza nunca se pierde, la fe jamás se pierde, siempre tiene que estar ahí. (Ahora) estamos juntos gracias a Dios”, expresó la ex chica reality.

