Mayra Couto levantó la polémica el último lunes 20 de julio al compartir un mensaje sobre el embarazo adolescente y la planificación familiar. La actriz recibió el respaldo de su colega Tatiana Astengo.

La joven actriz, quien actualmente reside en Cuba, usó su cuenta de Instagram para dar su punto de vista sobre la maternidad. Ella señaló que en sus planes aún no está traer un hijo a este mundo.

Mayra Couto Tatiana Atengo defiende a la actriz y asegura que la gente sigue romantizando el hecho de ser madre Twitter

La artista causó señaló que ser madre implica de alguna manera convertirse en asistentes de sus hijos.

“Yo todavía no sé si realmente quiero ser mamá, no sé si quiero maternar realmente porque yo veo que ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá, me dice que es verdad”, dijo en un video.

Además, recomendó evaluar esta decisión de acuerdo a qué tan preparado puede estar el cuerpo de una mujer para esta etapa.

“Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, acotó.

Tras la avalancha de críticas, Tatiana Astengo defendió a Mayra Couto con un escueto mensaje en Twitter en respuesta a una publicación de la periodista Maribel Toledo-Ocampo.

Mayra Couto Tatiana Atengo defiende a la actriz y asegura que la gente sigue romantizando el hecho de ser madre Twitter

“Asistir es dar ayuda, cuidar, atender a alguien. Yo sí asisto a mis hijos. Me gusta hacerlo y me cansa (mucho). Por eso es importante lo primero: querer, para así poder sobrellevarlo. Mayra no sabe si quiere y qué bacán que lo diga. No entiendo el roche”, señaló la comunicadora en sus redes.

La popular ‘Reina Pachas’ de Al fondo hay Sitio no tardó en responder el mensaje de la periodista con la siguiente frase: “Que la gente sigue romantizando el hecho ser madre”.

Mayra Couto Tatiana Atengo defiende a la actriz y asegura que la gente sigue romantizando el hecho de ser madre Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.