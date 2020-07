Galdós defiende a Mayra Couto: “Ser madre no es ser asistente, es ser esclava de otro ser humano”

Carlos Galdós salió al frente para manifestarse sobre la polémica que generó Mayra Couto al afirmar que “ser madre es ser asistente de otro ser humano”.

En su programa, en radio capital, el conductor defendió las declaraciones de la joven actriz y hasta se atrevió a asegurar que, al ser madres, las mujeres se vuelven esclavas de sus hijos.

“Mayra Couto se equivocó cuando dijo que ser madre es ser asistente de otro ser humano. Se equivoca, ser madre es ser esclava de otro ser humano. La madre es esclava del bebé. Por Dios, así a ese nivel. No digo que debe ser, que tenga que ser. (Lo digo en) ‘Sentido figurado’, por si acaso. No deja de tener razón, es asistir todo el tiempo (al bebé)”, comentó.

Carlos Galdós destacó la gran labor que desempeñan las madres, pues deben estar siempre al pendiente de lo que necesiten sus hijos. “Es para sacarse el sombrero... por eso las mamás son seres especiales”, indicó.

En este sentido, el locutor radial aseguró que las personas que criticaron duramente a Mayra Couto en las redes sociales malinterpretaron los comentarios de la actriz.

“La gente que se haya tumbado a Mayra Couto, que calibre bien, seguro no entendieron lo que quiso decir”, detalló el exconductor de La noche es mía.

Tatiana Astengo respalda declaraciones de Mayra Couto sobre la maternidad

Tatiana Astengo le brindó su total respaldo a Mayra Couto, luego de que esta se convirtiera en blanco de críticas por sus declaraciones sobre la maternidad.

“Asistir es dar ayuda, cuidar, atender a alguien. Yo sí asisto a mis hijos. Me gusta hacerlo y me cansa (mucho). Por eso es importante lo primero: querer, para así poder sobrellevarlo. Mayra no sabe si quiere y qué bacán que lo diga. No entiendo el roche”, aseveró la actriz, quien acotó que “la gente sigue romantizando el hecho de ser madre”.

Tatiana Atengo asegura que la gente sigue romantizando el hecho de ser madre. Foto: Captura Twitter.

