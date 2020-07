Magaly Medina anuncia su retorno a la TV: “Soy un personaje histriónico frente a cámaras”

Nadie la para. Magaly Medina solo está esperando que los infectólogos y sus médicos le den de alta para que retorne con los informes, entrevistas y ‘ampays’ de su programa.

A través de su cuenta de Instagram, la figura de ATV mencionó que ya se encontraba recuperada y compartió un video de ella misma haciendo ejercicios.

Magaly Medina anuncia su retorno a la TV. Foto: Instagram.

No obstante, la conductora de Magaly TV, la firme dejó en claro que lo que más extraña es estar ante el televidente y cuenta las horas para que eso sea posible.

“A mí no me gusta hacer el programa desde mi casa, soy un personaje histriónico frente a cámaras. Yo quiero darle al público un buen producto y mientras el canal y los médicos no me digan ‘ya estás en forma para pararte en tu set’, prefiero no hacerlo”, dijo a Trome.

Magaly Medina no quiere programa desde su casa. Foto: Instagram.

Magaly Medina, quien causó revuelo al revelar que dio positivo a la prueba del coronavirus, aseguró que este miércoles o jueves estaría retornando a la televisión.

“Tenemos una doctora ocupacional e infectólogos con los que el canal trabaja desde el día uno de la pandemia y, si no me equivoco, yo debo estar mañana (hoy martes) o este miércoles en el set”, señaló la presentadora.

Sobre el contagio de su equipo con el coronavirus, Magaly Medina indicó que realmente solo dos personas están enfermas y no toda su producción como se estuvo especulando.

“Parte de mi equipo se contagió en la primera ola, ahora solo es un camarógrafo y reportero que entró último”, indicó.

Magaly Medina responde al periodista César Alfredo Vignolo

Magaly Medina señaló que la denuncia en su contra por parte del periodista César Alfredo Vignolo lo está viendo ATV. No obstante aprovechó para enviar un mensaje al periodista.

“De eso se encarga el canal (la notificación de la denuncia), yo no soy una huerfanita que está en medio de la calle a la que cualquiera puede atacar. Eso lo tienen que saber todos estos ‘figuretis', pobre gente mediocre que envidian el éxito de otras personas. Vignolo y compañía lo que tienen que hacer, si les molesto, es cambiar de canal”, se defendió.

Magaly Medina no tiene miedo a las denuncias. Foto: Instagram.

