Kanye West ataca a Kim Kardashian y Kris Jenner con perturbadores mensajes en Twitter

Kanye West causó revuelo cuando presentó sus papeles para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, sus descargos en redes sociales conmocionaron a todo el mundo, ya que atacó a Kim Kardashian y Kris Jenner.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el famoso rapero lanzó una serie de mensaje perturbadores donde acusó a su esposa de querer “encerrarlo” tras contar en una conferencia política que la celebridad pretendió abortar a su primera hija: North West.

“Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer (domingo 19 de julio)”, expresó el cantante en su red social.

Pero eso no fue todo, el posible candidato presidencial despotricó contra su suegra Kris Jenner, de quien dejó entrever que fue la culpable de la filtración del video sexual de Kim con su entonces novio Ray J.

“Kris, no juegues conmigo. Tú y ese ‘tranquilo’ no tienen permitido estar cerca de mis hijos. Ustedes intentaron encerrarme”, escribió Kanye West para luego enviar otro mensaje contra la abuela de sus pequeños. “Pongo mi vida en la línea por mis hijos, la madre de North nunca vendería su video sexual”

Además, el cantante hizo referencia a la vez que Kim Kardashian posó dos veces para la revista Playboy y aseguró que jamas dejará que sus hijos salgan en dicho magazín para adultos.

“Con mi vida ante Dios, la mamá de North nunca le tomaría fotografías para Playboy... y eso lo juro por Dios... estoy en el rancho, vengan por mí”,”Los niños West nunca saldrán en Playboy”, arremetió Kanye West, quien padece de trastorno bipolar.

En sus tuits también mencionó la reacción que tuvo la famosa diseñadora Anna Wintour cuando se enteró que él se había asociado con GAP. “Anna Wintour siempre me ha mostrado su amor, pero cuando le dije que me iba con GAP me vio como si estuviera loco, luego me marcó besándome el cu...”.

Finalmente, la mayoría de los mensajes fueron borrados de la cuenta de Kanye West.

