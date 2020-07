Desde que el rapero Kanye West se lanzó como candidato a la presidencia de Estados Unidos ha llamado la atención de los medios internacionales. El pasado 19 de julio, ofreció su primer mitin donde reveló que junto a su pareja Kim Kardashian estuvieron a punto de abortar a su hija mayor North West.

Sin embargo, eso sería solo el comienzo de un nuevo escándalo familiar, pues el nuevo candidato presidencial publicó una serie de tuits, donde mencionó que lo quisieron internar en un centro de salud mental.

PUEDES VER Kim Kardashian está “furiosa” con Kanye West por revelaciones sobre su hija en mitin de campaña

Desde que el rapero Kanye West se lanzó como candidato a la presidencia de Estados Unidos ha llamado la atención. Foto: difusión

Kanye West acusó a Kim Kardashian de querer “encerrarlo” por involucrar a sus hijas en el mitin. “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer”, expresó el cantante.

Cabe destacar que Kanye West fue diagnosticado de trastorno bipolar, motivo por el cual recibe medicación.

“Su familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo, pero que salga y diga eso sobre North es impactante. Kim está devastada”, informó una fuente cercana al portal Page Six.

Cabe destacar que Kanye West fue diagnosticado de trastorno bipolar, motivo por el cual recibe medicación. (Foto: AFP)

Por su parte, el portal TMZ aseguró que la estrella de la televisión habría intentado poner a su marido en manos de un especialista animándole a ingresar en un centro psiquiátrico.

Entre los tuis, el rapero también arremetió contra su suegra Kris Jenner. “Kris, no juegues conmigo. Tú estás prohibida de estar cerca de mis hijos. Ustedes intentan encerrarme”, se lee en otro fragmento del hilo.

“Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mi. Ya no es decisión de E! o NBC”. escribió el rapero (Foto: AFP)

Tras estos mensajes, Kanye West se volvió a referir a su esposa y a su familia política. “Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mí. Ya no es decisión de E! o NBC”, escribió en referencia al canal que emite el reality show Keeping Up With the Kardashians, protagonizado por Kim Kardashian y su familia.

El rapero borró todos los tuits a excepción de uno en el que afirma que jamás permitirá que sus hijos posen para la revista Playboy.

“Puse mi vida en mi Dios para que a la madre de North (Kim Kardashian) nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme... Los hijos West jamás harán Playboy”, expresó Kanye West.

El rapero borró todos los tuits a excepción de uno en el que afirma que jamás permitirá que sus hijos posen para la revista Playboy. Foto: Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.