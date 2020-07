María Pía Copello tuvo una amena charla con Jazmín Pinedo en un video para su canal de Youtube. La conductora de Esto es guerra contó detalles de su vida y su paso por los distintos canales de televisión.

Rodrigo González captó un momento de la conversación donde la popular ‘Chinita’ habla de sus épocas en la conducción de Mujeres al mando.

La conductora de Esto es guerra recordó sus tiempos en la conducción de Mujeres al mando. Foto: difusión

La exanimadora infantil le había consultado sobre cómo se siente en Esto es guerra. Por tal motivo, decidió responder sin dejar de mencionar a su anterior trabajo en Latina.

“Cuando tú busca algo y quieres algo y llega ese momento es un goce la vives. Yo llego a casa contenta emocionada. Mis amigos que no trabajan en televisión ahora me ven y me dicen ‘Qué diferencia es como si antes me veía aburrida’”, dijo Jazmín Pinedo entre risas.

La conductora dejó entrever que en el reality de América TV se siente como en casa pues, como se recuerda, ella fue concursante en una ocasión anterior.

“(En Esto es guerra)está Jota, está Gino. Me siento como más cómoda”, agregó la expareja de Gino Assereto.

Fiel a su estilo, ‘Peluchín’ dejó un texto sobre el clip que lo compartió en sus historias de Instagram. “Feliz de perderlas de vista. ¿Se cargaba de esa energía espantosa de sus ex compañeritas. Te entendemos, ese par de fingidazas eran más aburridas que un viernes de pandemia”, redactó.

