Gonzalo Torres: “Buscamos ese optimismo que nos robó la corrupción”

Gonzalo Torres conducirá el espacio ‘Un Perú así’, grabado antes de la cuarentena y que se estrena este viernes (por Movistar Plus, 10.30 p.m.). “Este programa tiene mucho que ver con pensar en el Perú ad portas del Bicentenario”, nos dijo ayer, tras el lanzamiento del trailer. Se centrará en la historia de peruanos que son “agentes de cambio” en educación, medio ambiente e igualdad: profesores que buscan romper la brecha digital; las mujeres campesinas con una iniciativa para concientizar sobre la violencia de género y el rol de los activistas en la conservación de un bosque.

“Somos nación hace casi 200 años y todavía nos hace falta cerrar varias brechas. Buscamos generar esa sensación de optimismo que nos han robado por la corrupción e ineficiencia. Esa visión de gente que está poniendo su granito de arena puede ser contagioso”, agrega.

Como varios de sus colegas, el actor tuvo que cancelar obras de teatro este año. Otros se han reinventado y han hecho funciones virtuales. “Es un golpe muy duro para el teatro. Una cosa es que el Gobierno diga: ‘ya, este es el protocolo’ y la otra es que la gente quiera ir. De pronto, van solo cuatro gatos porque todavía hay miedo. Y los ensayos tienen que ser presenciales, no sabemos si los actores van a querer estar juntos. Creo que es muy pronto”.

De otro lado, en las redes sociales hizo el microprograma ‘A la vuelta de la cuarentena’. Los usuarios (en Twitter tiene más de 900 mil seguidores) también comparten a menudo las frases y videos de su personaje en ‘Pataclaun’, ‘Gonzalete’; pero se recuerda la ola de críticas que recibió por ser parte del video que grabó con Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman y Katia Condos para pedir la prisión suspendida para Edu Saettone.

El músico fue sentenciado por atropellar a una mujer. ¿Volverías a ser parte de una campaña así? Le preguntamos. “Lo pensaría dos veces. En realidad porque sí, hay un tema de sensibilidad, este… aunque no me arrepiento de haberlo hecho, también hay un tema de sensibilidad para con las personas que sienten que no ha habido una igualdad de trato para las víctimas. Hablo en general, no solamente ‘de’… sí creo que existen dos lados en una historia y eso hay que tenerlo en cuenta, habría que pensar en esos dos lados”.

