Daniela Darcourt se pronunció sobre el productor musical Sergio George y el comentario irónico que hizo sobre su casa, durante una transmisión en vivo.

“El departamento lujosísimo que tiene Daniela en Perú, hay que pagar por eso”, expresó el músico estadounidense, quien también trabaja con la salsera Yahaira Plasencia. Según el cantante Tito Nieves, esas declaraciones contra la salsera peruana fueron el detonante que generó la ‘pelea’ entre ellos.

Tito Nieves acusa a Sergio George de hablar mal de Perú e insultar a Daniela Darcourt. Foto: Instagram

Daniela Darcourt decidió romper su silencio y habló sobre la polémica discusión entre el ‘Pavaroti de la salsa’ y Sergio George.

La cantante peruana niega haberse sentido humillada por el comentario del productor musical, debido a que ella ha crecido en un barrio humilde y ello no le afecta.

Tito Nieves, Sergio George y Daniela Darcourt. Foto: Instagram

“¿Te sentiste humillada?”, le preguntó la reportera de En Exclusiva. “No me sentí humillada, soy una persona bastante superada. Y si la fue (humillación), todo bien no hay problema, entre broma y broma a algunos se le escapa las cosas de la manos (...) De mi parte no hay recelos ni resentimiento”, respondió la salsera.

Luego, admitió que a Tito Nieves le afectó más las palabras de Sergio George. “Al maestro (Tito Nieves) sí le chocó un poco, más que el comentario, es la actitud”, agregó.

No se amilana. Daniela Darcourt asegura que no teme a que se quede sin oportunidades tras el conflicto con Sergio George, que opacó el lanzamiento de su tema “Si tú te atreves”.

“Yo soy una muchacha que viene de un barrio, a mí no me molesta que me digan cosas, que me aumente o me quite, para eso he trabajado tantos años de mi vida (...). No creo que se me cierren las puertas. Yo tengo una carrera antes de que Sergio aparezca en mi vida”, finalizó la artista.

