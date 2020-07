Sonaly Tuesta denuncia a repartidor por aplicativo móvil de robarle sus productos

La conductora de televisión Sonaly Tuesta se mostró indignada al revelar que fue víctima de robo por parte de un repartidor por aplicativo móvil.

Mediante una extensa publicación en su Facebook, la presentadora de Costumbres relató que el trabajador de Glovo que iba a llevarle su pedido le dijo que no podría concretarlo porque este pesaba demasiado.

“Hoy solicité un Glovo Perú para recoger de la veterinaria de mi amiga Silvia Granados, en la avenida La Alborada, tres paquetes de arena de 5 kilos cada una y 4 kilos de comida para mis gatas. Recibí una llamada de este número: 955373393 y se presentó como el repartidor de Glovo Perú. Me decía que no me traería el pedido porque pesada mucho. Me quería traer una parte. Le dije que no y que mejor iba a cancelar el servicio”, señaló.

De acuerdo al relato, el repartidor regresó al lugar y se llevó la arena y la comida para gatos sin autorización. Además, bloqueó los números de Sonaly Tuesta y la veterinaria para que no pudieran localizarlo.

Sonaly Tuesta denuncia a repartidor por robo

“Cuando lo cancelé se me cobró los 2.50 porque el repartidor ya estaba allí. Mientras me comunicaba con Silvia al WhatsApp y quedábamos en que ella me traería el pedido, un mensaje suyo de unos segundos después me decía que el repartidor había vuelto y que le había dicho que se llevaba el pedido nomás. Empecé a llamar al teléfono del repartidor para consultarle a que hora llegaba el pedido, me agencié de efectivo para pagarle, y este no contestó más. Silvia lo volvió a llamar y cuando le dijo que era de la veterinaria, le colgó y bloqueó el número”, precisó en Facebook.

Sonaly Tuesta se mostró aún más indignada porque cuando se contactó con la empresa Globo, esta no quiso hacerse responsable por el robo ocurrido.

“Me comuniqué al chat de Glovo Perú y me dijeron que yo había cancelado el pedido y que Silvia no debió darle el pedido. Muy alegremente sortearon el tema y terminamos con la responsabilidad encima porque el repartidor nos robó. ¿Así es la política de esta empresa?, es un trabajador suyo y no hay mayor respuesta que decirte que cancelaste el servicio y que ellos no tienen nada que ver. La verdad que me parece tan terrible evidenciar esto, pero lamentablemente la realidad una vez más me desborda y quedo con la misma conclusión: no se puede confiar en nadie”, aseveró la figura de TV Perú.

