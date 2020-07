Se llama Body Shaming a las críticas que reciben las mujeres en redes sociales por no cumplir con los estándares de belleza que exige la sociedad: un cuerpo delgado y sin imperfecciones.

Por eso, varias celebridades quieren concientizar sobre el daño que hacen estas exigencias y han expresado la importancia de aceptar y reconocer el atractivo de sus cuerpos al natural.

A continuación, te presentamos a algunas artistas que han seguido el camino de valorarse tal y como son sin avergonzarse de su imagen.

Renée Zellweger

La actriz de Hollywood ha sido víctima de comentarios negativos por su peso y cirugías estéticas. Tales circunstancias la hicieron hablar fuerte y claro a través de una carta, donde expresa su derecho de tomar decisiones sobre su cuerpo.

“Es un derecho individual tomar decisiones sobre el cuerpo propio, sea cual sea el motivo, sin que seas juzgado o juzgada por ello”, expresó Renée Zellweger.

Renée Zellweger es una de las artistas más reconocidas de Hollywood.

Hilary Duff

La cantante de pop es madre de dos hijos y hace poco, a través de sus redes sociales, expresó que se siente contenta con su cuerpo y animó a sus seguidores a quererse tal y como son.

“Ya que los sitios aman mostrar las fallas de las celebridades, me anticipo y les muestro las mías. Mi cuerpo me dio el mayor regalo del mundo, a mi hijo Luca. Voy a cumplir 30 y mi cuerpo me lleva a donde quiero ir. Señoritas, tenemos que estar orgullosas de lo que tenemos y dejar de perder nuestro precioso tiempo en desear ser diferentes”, dijo Hilary Duff.

Hilary Duff tiene dos hijos menores de edad.

Jennifer Lawrence

La actriz reveló, en una entrevista con Harper’s Bazaar, que siente que no tiene un cuerpo que obedezca a los cánones de belleza impuestos por Hollywood.

“Me gustaría que tuviéramos una nueva idea de lo que es un cuerpo normal... Creo que nos hemos acostumbrado tanto a la gente que está baja de peso que cuando vemos a alguien con un peso normal, decimos: ‘Dios mío, mira esas curvas’”, dijo Jennifer Lawrence.

Christina Aguilera

Durante su vida artística, la cantante fue criticada primero por ser demasiado delgada y luego por tener sobrepeso, a causa de su embarazo. Sin embargo, ella ha expresado que la única opinión que importa es la suya.

“Las mujeres estamos bajo el escrutinio público, pero mientras yo esté feliz con mi cuerpo tengo toda la aprobación que necesito”, confesó Christina Aguilera.

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson también tuvo que soportar duros juicios contra su figura desde su embarazo, pero ella ha demostrado que no le importa y que solo escucha los comentarios de sus seres queridos.

“Soy maravillosa, no me molesta lo que la gente dice, es libre de hacerlo. Nunca me ha importado lo que digan de mí. Lo más importante es si estoy feliz y si me siento bien. Ahora que tengo familia la única aprobación que me importa es la de ellos”, expresó.