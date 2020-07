Mario David Romero Pérez, conocido como ‘El Ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores', falleció el pasado domingo 19 de julio víctima del coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Guillermo Kaelin.

Algunas figuras lamentaron su muerte, entre ellas destacó el rockero Pedro Suárez Vértiz, quien envió un emotivo mensaje a la familia del empresario, de 62 años.

Un hombre con humanidad. Mario Romero siempre trabajaba con el ejemplo. Viajaba y era un padre muy feliz.

Para el cantante peruano, la triste noticia no lo sorprendió. “Aunque estoy muy triste, no me sorprende. No hay nada más cruel que la madre naturaleza. Ya no puedo ver documentales del mundo animal. Se devoran entre todos y con suerte un venado, foca o cachorro de león, llega a ser adulto. Igual con los terremotos, enfermedades y las guerras”, manifestó.

Luego, se refirió a su salud y al poder de Dios en la vida humana. “Tengo discrepancias sobre si Dios es la madre naturaleza. Yo creo que no. Dios es puro espíritu y energía creadora. No interviene en el libre albedrío del mundo material. Por eso amo a Dios, a pesar de lo que físicamente estoy atravesando”, agregó.

Pidió que oren por los seres querido del ‘Ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores’. “Él ya está feliz, eterno y puro. Oremos entonces por el restablecimiento emocional de su familia”, finaliza su mensaje.

Sin embargo, la publicación de Pedro Suárez Vértiz también llamó la atención debido a que el rockero peruano se equivocó al colocar la foto del ‘Ángel del oxígeno del Callao', Luis Barsallo.

En cuestión de minutos, sus fans le recomendaron quitar la imagen y lo respaldaron, pues mucha gente como él también se confundió en las redes sociales.

