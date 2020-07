Pedro Suárez Vértiz se pronunció mediante sus redes sociales para destacar la labor que viene realizando Luis Barsallo, el empresario que vende oxígeno a precio justo en el Callao.

Mediante su cuenta de Facebook, el cantante reiteró sus disculpas por haber compartido la fotografía de Barsallo, conocido como ‘El ángel del oxígeno’ erróneamente luego de que se informara la muerte de Mario Romero Pérez, ‘El ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores‘.

“Este señor es ‘El ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores’ que lamentablemente partió ayer. La confusión con el ángel del oxígeno chalaco, se ha dado hasta en los periódicos. Es más, de ahí obtuve la foto del primer post de hoy. Reitero mis disculpas públicas por el error”, expresó.

Pedro Suárez Vértiz

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz le dedicó unas palabras de aliento al empresario Luis Barsallo, quien continúa sin elevar el precio del elemento medicinal, para así colaborar con la recuperación de miles de personas infectadas con coronavirus.

“Solo me queda decir: Fuerza ‘ángel del oxígeno del Callao'. Sigue salvando vidas. ¡El Perú te necesita!”, añadió el exvocalista de Arena Hash en su post de Facebook.

Pedro Suárez Vértiz confunde a Mario Romero con Luis Barsallo

El cantante Pedro Suárez Vértiz lamentó la muerte del empresario Mario Romero con un emotivo mensaje; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que colocó la foto de Luis Barsallo por error en su publicación.

“Aunque estoy muy triste, no me sorprende. No hay nada más cruel que la madre naturaleza. Ya no puedo ver documentales del mundo animal. Se devoran entre todos y con suerte un venado, foca o cachorro de león, llega a ser adulto. Igual con los terremotos, enfermedades y las guerras”, manifestó el intérprete junto a la imagen del comerciante chalaco.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.