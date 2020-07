Patty Wong niega querer incursionar en la política: “Déjenme tranquila con mis chifas” [VIDEO]

Patty Wong recibió elogios por mostrarse como un ejemplo de empresaria luego de confesar cómo fue su niñez en pobreza extrema y mostrar todos los cuidados que reciben sus trabajadores para prevenir que se contagien de coronavirus.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Así, algunos usuarios la acusaron de querer incursionar en la política. La modelo brindó una entrevista para el noticiario Punto Final, allí la dueña de los restaurantes Aló Chifa aprovechó para responder a sus detractores.

Patty Wong recibió elogios por mostrarse como un ejemplo de empresaria Foto: José Abanto/La República

Patty Wong negó tener aspiraciones políticas y postular en las próximas elecciones 2021. Afirmó querer dedicarse solo a su familia y al crecimiento de su empresa.

“Salí de mi cuarto porque llegaban los mensajes, me senté a un lado y encima escuchaba a gente que decía que quería postular a un cargo público. No deseo, déjenme tranquila con mis chifas y con mis hijas”, expresó la modelo del recordado programa Habacilar.

Patty Wong negó tener aspiraciones políticas y postular en las próximas elecciones 2021. Foto: Instagram.

Asimismo, lamentó que no pueda dar trabajo a todos los afectados por el desempleo durante la pandemia. Según la empresaria gastronómica, ha recibido cientos de pedidos de gente que atraviesa una difícil situación.

“Unas 400 personas que me pedían empleo, y de esas solo pude contratar 3. Me decían que no podían comer [...] Me volvió a conectar a la pobreza que sufrí”, contó Patty Wong entre lágrimas.

“La pobreza duele, cala en tus huesos. De verdad solo las personas que han pasado pobreza podrán entender”, agregó la dueña de los restaurantes Aló chifa.

