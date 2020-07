Patty Wong tras reinvención de su negocio: “Esta pandemia se llevó lo peor de mí”

Durante las últimas semanas, la exmodelo y empresaria Patty Wong ha recibido halagos y felicitaciones por cuidar a los trabajadores de sus restaurantes, hasta el punto de pagar sus sueldos pese a que sus locales permanecieron cerrados por la cuarentena obligatoria. La popularmente conocida como ‘Chica del pueblo’ confesó que no siempre fue así, pues antes de la crisis de salud mundial, solo pensaba en seguir creciendo y producir cada vez más.

En conversaciones con Mónica Delta, Patty Wong reflexionó acerca de su forma de hacer empresa en los momentos más difíciles. “Tenía todas las autorizaciones para poder abrir, pero sabía que exponía a mi gente porque al virus no lo hemos vencido todavía”, contó.

Al ser consultada por aquello que la pandemia se llevó de su vida, la famosa no dudó en aceptar que antes estuvo más enfocada en generar ganancias que en cuidar a sus colaboradores.

“Yo creo que se llevó lo peor de mí (...) No paraba, quería seguir creciendo, quería hacer más y más (dinero). Antes de la pandemia estábamos por vender ocho franquicias, había invertido en una central de franquicias, estábamos a punto de inaugurar un restaurante”, detalló en el programa Punto Final.

“Ahí yo entendí que nada de esas cosas te vas a llevar en la vida, tus medallas, tus glorias un día pueden desaparecer”, acotó Patty Wong, quien además explicó cómo distribuyó sus ahorros y préstamo del banco para poder apoyar a sus empleados más vulnerables.

Patty Wong llora frente a Mónica Delta. Foto: captura Latina

“Tenía un poco de ahorros, dejé de pagarles a algunas personas, la gente que ganaba más me dijeron que no les pagara, que pagara a la gente que más necesitaba, como una madre que protege al que más lo necesita. Agradezco también esta etapa porque me hizo entender que tenía que hacer patria sin necesidad de ser política porque no quiero, no lo deseo”, afirmó.

