Mayra Couto genera indignación por decir que “ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano”

La actriz Mayra Couto volvió a generar controversia por unos comentarios que hizo sobre la maternidad a través de un video en Instagram.

En su publicación, la recordada Grace de Al fondo hay sitio comparó la labor de una madre con la de una asistente.

“De repente tu proyecto de vida es que a los 18 años tengas un hijo, está bien. Yo todavía no sé si realmente quiero ser mamá, no sé si quiero maternar realmente porque yo veo que ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá, me dice que es verdad”, señaló Mayra Couto.

“La idea no es que tengas o no sexo. Se trata de tu autonomía como mujer. Hay muchas maneras de cuidarte (...) Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamás, vayan al médico a evaluar sus ‘cuerpitas’”, añadió la intérprete en Instagram.

Las peculiares declaraciones de Mayra Couto provocaron la molestia e indignación de diversos cibernautas, quienes no dudaron en expresar abiertamente su rechazo.

“Buen mensaje, pero el concepto de madre que tienes es desatinado, a menos que seas adoptada”. “¿Ser madre es ser asistente de otro ser humano?, ¿Cuerpitas?, Si me lo cuentan no lo creería”. “¿Qué te faltó de chiquita mamita? En serio hay mujeres que nos dejan tan mal. Pobre”. “Empezaste hablando de embarazo, luego feminismo, te pasaste a que no quieres ser asistente de otro ser humano, luego de preservativos, ¡te enredaste! Que horrible lo que dices que ser mamá es ser asistente de otro ser humano”, “Hablando así solo demuestras ignorancia. Vergüenza ajena”. “Ser mamá no es ser la asistente de otro ser humano... yo defiendo a la mujer y respeto cada una de sus decisiones y tu deberías hacer lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de sus detractores en Instagram.

Mayra Couto es criticada por sus comentarios sobre la maternidad

