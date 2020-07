Santi Lesmes aplaude denuncia contra Magaly: “La ley es igual para todos y ella no es un buen ejemplo”

Santi Lesmes reapareció para arremeter en contra de la periodista Magaly Medina, pues se encuentra totalmente indignado por su decisión de emitir sus espacio televisivo desde su hogar, junto con miembros de su equipo de producción pese a estar infectada con la COVID-19.

Para el exjurado de El gran show, la popular ‘Urraca’ “no tiene bandera, ni siquiera “una línea fija” de opinión. “Minimiza, ironiza y lo toma a burla. Su ego va varios metros encima de ella”, comentó.

Santi Lesmes aplaudió la denuncia que realizó el periodista César Alfredo Vignolo por el presunto delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, en contra de Magaly Medina, quien recibió en su domicilio a tres de sus trabajadores asegurando que ya habían sido contagiados con la peligrosa enfermedad.

“La ley es igual para todos y ella no es un buen ejemplo para la sociedad”, afirmó el famoso, quien hace algunos días lamentó que la popular ‘Urraca’ haya contraído coronavirus e hizo un llamado para que todos los protocolos de salubridad se apliquen en su caso y cumpla con la respectiva cuarentena.

“Ella tiene que estar aislada. A su productor lo mandó a su casa y no podía ni ver a sus hijos. Magaly no puede exponer a sus trabajadores y dice que son inmunes, pero eso ningún especialista lo ha confirmado. A ella le gana el ego, quiere seguir en pantalla para no perder el rating”, cuestionó Santi Lesmes.

