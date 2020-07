Karol G preocupó a su legión de fanáticos al confirmar que contrajo la COVID-19, la noticia se hizo viral a finales del pasado mes de junio y causó gran conmoción en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la artista colombiana ya se encuentra fuera de peligro, pues se realizó un nuevo test de coronavirus y compartió el resultado por medio de sus redes sociales.

“Negativo”, anunció la voz detrás de “¡Ay, Dios mío!” y acompañó su publicación de Instagram con una fotografía donde posa muy segura de sí misma, luciendo un estilo deportivo, alejado de las prendas ceñidas que suele usar.

Como se recuerda, Karol G salió al frente a explicar por qué quiso mantener su diagnóstico positivo en estricto privado. “No lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de aquí”, dijo la intérprete en una transmisión en vivo.

Karol G alegró a sus seguidores al anunciar que ya superó el coronavirus | FOTO: Instagram

“No lo quise hacer público porque no quise preocupar a nadie. En mi familia somos personas que lo hacemos todo muy juntos y de haber sido otro momento lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen, simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos”, continuó expresando Karol G.

Los seguidores de la cantante de 29 años no tardaron en reaccionar al post y expresaron su emoción por la buena noticia. “¡A cuidar a nuestra Karol G siempre!”. “Dios te bendiga mi @karolg tú eres una guerrera, sabía que de esta también ibas a salir”. “¡Negativo, pero aún con la corona!”, comentaron algunos fans.

